Башкирская неделя: топ-100 элиты, уфимец в списке Forbes и гибель контрактника на Дальнем Востоке

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

В первую рабочую неделю года стало известно, что новым российским долларовым миллиардером стал уроженец Уфы, пресс-секретарем главы Башкортостана Радия Хабирова назначена 24-летняя девушка, а в Хабаровском крае погиб контрактник из РБ. Кроме того, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на снос исторического памятника в Уфе, а Гострудинспекция Башкирии начала проверку «Сейтяковского кирпичного завода». Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Рейтинг элиты Башкирии

На уходящей неделе «Реальное время» опубликовало новый рейтинг административной и деловой элиты Башкирии. Топ-100 самых влиятельных людей республики возглавляет глава РБ Радий Хабиров. Эксперты вспомнили не только о победах, но и спорных достижениях «башлыка».

В первую пятерку рейтинга вошли также руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин, первый вице-премьер РБ Андрей Назаров, председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов и первый замруководителя администрации главы РБ Ринат Баширов.

В топ-10 также оказались два силовика — начальник УФСБ по РБ Юрий Серышев (6-е место) и министр внутренних дел Роман Деев (7-е место), а также начальник управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская (8-е место) мэр Уфы Ульфат Мустафин (9-е). Замыкает десятку супруга главы республики Каринэ Хабирова.



Новый пресс-секретарь главы РБ

Возможно, скоро в топ-100 добавится новый чиновник — 24-летняя Диана Ихсанова, назначенная на пост пресс-секретаря главы Башкирии. Девушка заняла эту должность после ухода с нее Фанура Ягафарова.

Подчеркивается, что, несмотря на свой юный возраст, Ихсанова уже имеет опыт работы не только в медийной сфере, но и в госаппарате.



24-летняя Диана Ихсанова назначена на пост пресс-секретаря главы Башкирии. Фото gorobzor.ru

Долларовый миллиардер из УГАТУ

Говоря о рейтингах, нельзя не упомянуть и список миллиардеров Forbes. Издание сообщило о появлении в России двух новых долларовых миллиардеров, одним из них стал уроженец Уфы Ратмир Тимашев.

Окончивший УГАТУ бизнесмен владеет стартапом Veeam Software на пару с партнером Андреем Бароновым. Стало известно, что предприниматели договорились о продаже стартапа фонду Insight Partners. Сумма сделки составляет $5 млрд.



Гибель солдата в Хабаровске

На неделе житель Башкирии был обнаружен мертвым в Хабаровском крае. Родившийся в Раевском Андрей Михайлов проходил службу по контракту. Его тело нашли на железнодорожных путях в городе Бикин.



Власти Альшеевского района заявили, что окажут помощь в транспортировке тела погибшего.



Александр Бастрыкин поручил башкирским следователям разобраться в истории, из-за которой семья врачей должна государству 25 млн рублей. Фото kremlin.ru

Бастрыкин и снос исторического памятника в Уфе

Историей о сносе объекта культурного наследия в столице РБ заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил башкирским следователям разобраться в истории, из-за которой семья врачей должна государству 25 млн рублей.



«Салават» как самый непредсказуемый клуб

«Реальное время» проанализировало результаты и игру ХК «Салават Юлаев» в декабре. Клуб остается одним из самых непредсказуемых в КХЛ. Уфимские хоккеисты способны дать отпор любой команде, в том числе действующему чемпиону, в то же время существует вероятность пролета «СЮ» мимо плей-офф.



Проверка кирпичного завода



Гострудинспекция Башкирии начала проверку «Сейтяковского кирпичного завода» после того, как рабочие предприятия записали видео о долгах по зарплате. Фото a-brick.ru

Гострудинспекция Башкирии начала проверку «Сейтяковского кирпичного завода» после того, как рабочие предприятия записали видео о долгах по зарплате. Они просили разобраться в ситуации главу Башкирии.