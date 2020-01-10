Глава Следкома поручил найти виновных в сносе исторического здания в Уфе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следственному управлению Башкирии дать юридическую оценку действиям чиновников республики, из-за которых, возможно, семья врачей снесла историческое здание на собственном участке в Уфе.



По данным СК, на одном из федеральных каналов вышел сюжет о семье двух врачей из Уфы, купивших три года назад участок земли, на котором стоял аварийный дом. Экс-владелец документально подтвердил, что помещение подлежит сносу, однако после этого выяснилось, что оно являлось объектом архитектурного наследия с 1992 года. В последующем суд обязал супругов оплатить восстановление постройки, но они считают, что чиновники управления по охране памятников и архитектурного наследия допустили халатность, из-за которой они теперь должны государству 25 млн рублей.

По данному факту проводится доследственная проверка.

«Председатель Следственного комитета поручил руководству регионального следственного управления тщательно изучить доводы, озвученные журналистами, и при наличии достаточных оснований дать правовую оценку действиям или бездействию местных чиновников, ответственных за допущенное нарушение прав граждан», — говорится в сообщении СК России.

Ранее Арские казармы в Казани, которые снесли в мае 2019 года, вошли в список «жутких архитектурных потерь» блогера-урбаниста Ильи Варламова.