В Башкирии назначили нового пресс-секретаря главы региона

Фото: пресс-служба Главы РБ

Новым пресс-секретарем главы Башкирии Радия Хабирова стала 24-летняя Диана Ихсанова. Должность была вакантной с осени прошлого года, после ухода прежнего пресс-секретаря Фанура Ягафарова на должность вице-премьера правительства республики.

Диана Ихсанова — уроженка Кармаскалинского района республики. Она окончила Уфимский государственный университет экономики и сервиса и Башкирский государственный университет. В 2015 году была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Затем стала главным редактором молодежного информационного агентства «МИР: Молодежь. Идеи. Развитие», передает «Российская газета».

С 2018 года Ихсанова трудится на госслужбе. Сначала она была ведущим специалистом Госкомитета РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая республика». В 2018 году перешла на работу в ТРК «Башкортостан», а затем — в рабочую группу при администрации главы региона по обращениям жителей в социальных сетях.

Ранее новым главой пресс-службы президента Татарстана Рустама Минниханова стала Лилия Галимова.