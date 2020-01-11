Власти Башкирии помогут семье солдата, погибшего в Хабаровском крае

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Районный власти Башкирии заявили, что окажут помощь в транспортировке тела погибшего в Хабаровском крае солдата. Об этом сообщил заместитель главы Альшеевского района республики Айдар Султангулов.



Тело 21-летнего Андрея Михайлова из села Раевский Альшеевского района Башкирии будет доставлено в Уфу, откуда его заберет муниципальный транспорт для доставки домой. Также поселковый совет взял на себя подготовку к похоронам. Кроме этого, как сообщил Султангулов, ведется психологическое сопровождение родителей, передает “РИА Новости”.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае нашли мертвым солдата из Башкирии.