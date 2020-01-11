«Салават Юлаев» остается самой веселой командой в КХЛ

Уфимцы могут как обыграть любого, так и не попасть в плей-офф

Вслед за довольно успешной на результаты осенью зимой подопечные Николая Цулыгина пошли на откровенный спад. Однако последние матчи, даже проигранные, заставляют вспомнить прошлогоднее выступление «Салавата Юлаева» в Кубке Гагарина. Тогда, напомним, уфимцы показывали классный хоккей и вышли в финал Восточной конференции. Новый год начался для «юлаевцев» с убедительной победы над действующим чемпионом КХЛ и новых известий о судьбе лидеров команды. Однако при этом за 17 игр до конца регулярного чемпионата по-прежнему открыт вопрос попадания ее в плей-офф. О том, как уфимский клуб продолжает оставаться самым непредсказуемым и веселым коллективом лиги — в материале «Реального времени».

Зачем нужен был Кубок Шпенглера?

В декабре были поводы серьезно критиковать башкирский клуб. Восемь поражений в десяти матчах на определенном отрезке говорили сами за себя. В один момент «Салават Юлаев» даже покинул зону плей-офф, хотя поводов для паники не было, учитывая плотность в турнирной таблице на Востоке. Мы уже подробно рассказывали о том, какие испытания ждут команду Цулыгина в январе — феврале. Сейчас самое время проанализировать декабрьский отрезок, который получился для уфимцев крайне противоречивым.

Да, была красивая победа в Давосе над «Ак Барсом» в волевом матче. Было и ожидаемое преображение Линуса Умарка, о котором в этом сезоне говорят очень много. Но были и три поражения в трех матчах на Кубке Шпенглера. Совершенно непонятно, зачем «юлаевцы» претендовали на турнир в Швейцарии, не взяв туда в итоге практически всех лидеров. Первые вопросы возникли еще в «зеленом дерби», когда основной вратарь команды Юха Метсола получил отдых. Формально причина отсутствия финна звучала так: «из-за небольших накопившихся повреждений, которые требуют покоя».

То есть тренерский штаб клуба всем видом уже сейчас показывает, что готов жертвовать какими угодно статусными матчами в регулярном чемпионате. Андрей Кареев в целом не подвел, хотя на Кубке Шпенглера запомнился курьезным пропущенным голом.

Кареев пропускает из средней зоны. pic.twitter.com/djzFeONUEu — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 29 декабря 2019 г.

В Швейцарии «Салават» полурезервным составом выступил отвратительно, проиграв две встречи на групповом этапе и одну в плей-офф. Руководство КХЛ выступило со справедливой критикой в адрес уфимского клуба. Президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил следующее:



— КХЛ никогда не препятствовала участию в Кубке Шпенглера своих клубов, оставляя при этом окончательное решение на усмотрение их руководства. Однако, учитывая выступление на нынешнем Кубке Шпенглера ХК «Салавата Юлаева», считаю нужным отметить следующее. Мы категорически возражаем против того, чтобы клубы КХЛ рассматривали визит на турнир в Швейцарию лишь как паузу в регулярном чемпионате КХЛ, оставляя на второй план спортивные результаты. Подобное отношение к Кубку Шпенглера не только не способствует популяризации бренда клуба и КХЛ, но и наносит вред имиджу лиги.

При отсутствии заинтересованности клубов в результатах матчей и итогах турнира КХЛ считает их участие в Кубке Шпенглера нецелесообразным, а учитывая растущую с каждым годом плотность календаря, КХЛ в дальнейшем сможет использовать освободившиеся дни для проведения матчей регулярного чемпионата. Это позволит повысить сбалансированность календаря.

Отметим, что в следующем году на Кубок Шпенглера отправится казанский «Ак Барс», а за несколько дней до турнира будет сыграно новое «зеленое дерби» в Давосе.

В Швейцарии «Салават» полурезервным составом выступил отвратительно, и Дмитрий Чернышенко выступил со справедливой критикой в адрес уфимского клуба. Фото khl.ru

Матчи с московскими клубами показали «всю суть»

Январь начался для «юлаевцев» с домашней серии с непростыми соперниками. Первым в Уфу пожаловал ЦСКА, который проиграл абсолютно по делу. Да, действующий чемпион сыграл явно ниже своего уровня, допуская глупые ошибки в обороне. С другой стороны, это только его проблемы, и чаще всего именно мощный прессинг от уфимцев вынуждал армейцев терять привычный контроль над шайбой. В очередной раз подопечные Цулыгина продемонстрировали характер и добротную игру именно в важной встрече с серьезным соперником. Ну и хет-трик Хартикайнена всего за 6 минут стартового периода говорит сам за себя. Итоговый счет 4:2 в пользу хозяев полностью закономерен.

В игре с ЦСКА центрфорвардом первого звена «Салавата» был воспитанник казанского хоккея Александр Бурмистров. Его тройка с Умарком и Харти провела выдающийся матч, забросив все четыре шайбы, однако уже в следующей встрече против ярославского «Локомотива» снова появились вопросы. Так, Бурми неважно выглядел на точке вбрасывания, допускал неоправданные потери в средней зоне и в целом выглядел довольно бледно. «Салават Юлаев» проиграл в овертайме (1:2), хотя вел по ходу игры.

Ну а накануне в столице Башкортостана сыграло московское «Динамо». И снова Николай Цулыгин пошел на эксперименты с центральным нападающим первого звена, отрядив туда Владислава Картаева. Вряд ли и он убедил главного тренера в том, что готов к этой роли в плей-офф. Кстати, в роли центрфорварда первой тройки в этом сезоне пробовали себя уже пять игроков и, скорее всего, ближе к матчам на выбывание тренерский штаб вернется к первоначальному варианту с Сакари Манниненом. В игре с динамовцами он сделал дубль, хотя в целом провел далеко не выдающуюся встречу, которую «юлаевцы» проиграли со счетом 3:4.

Накануне в столице Башкортостана сыграло московское «Динамо». И снова Николай Цулыгин пошел на эксперименты с центральным нападающим первого звена. Фото hcsalavat.ru

Против «Динамо» уфимцы сыграли словно по заветам ЦСКА четырехдневной давности, допуская глупейшие ошибки в обороне и потери шайбы на ровном месте. Так два матча против московских клубов наглядно продемонстрировали как сильные стороны команды Цулыгина, так и слабые. Ход этих встреч заставил еще раз вспомнить о том, что «Салават» не зря называют самой веселой командой в КХЛ.

Будущее Хартикайнена и замолчавший Сошников

Прошлогодний расцвет «Салавата Юлаева» начался с объявления о продлении контракта с финским нападающим Тему Хартикайненом. Даже сам нападающий по окончании плей-офф говорил о том, что урегулирование всех формальностей еще по ходу регулярного чемпионата раскрепостило его. Вот и сейчас уфимцы начинают год с того, что ведут переговоры с Харти о новом контракте на улучшенных условиях. Нынешний договор финна заканчивается в апреле этого года, но в нем есть пункт о возможной пролонгации на этих же условиях на следующий сезон.

Однако по информации уфимского издания Горобзор.ру, уже сейчас контракт с нападающим продлен на 2 года. С учетом бонусов Хартикайнен получит порядка 200 миллионов рублей за этот срок. Сумма видится вполне адекватной, так как финн играет в Уфе уже седьмой сезон и зарекомендовал себя на высоком уровне. В плей-офф прошлого сезона он показал просто космический хоккей, а хет-трик в ворота ЦСКА обнадеживает и перед нынешним походом за Кубком Гагарина. По итогам первой домашней серии нового года он стал лучшим бомбардиром «Салавата Юлаева» в истории регулярных чемпионатов КХЛ, обогнав и Умарка, и Радулова разом.

Кстати, об Умарке. В декабре швед подтвердил информацию «Реального времени» о том, что он будет рассматривать возможность остаться в Уфе и с его отъездом в Европу еще ничего не решено. Но здесь уже практически наверняка возьмет долгую паузу сам «Салават Юлаев», так как со следующего сезона в лиге вступает в действие потолок зарплат, а контракт Линуса один из самых тяжеловесных в КХЛ. По большому счету, многое будет зависеть от того, каких успехов башкирский клуб добьется весной и останется ли у руля команды Цулыгин.

Умарке в декабре подтвердил информацию о том, что он будет рассматривать возможность остаться в Уфе и с его отъездом в Европу еще ничего не решено. Фото hcsalavat.ru

Отдельно стоит упомянуть и об одном из главных открытий нынешнего сезона КХЛ Никите Сошникове. Мы не зря ранее отмечали, что в матчах с сильными соперниками нападающий очков практически не набирает. Первый по-настоящему серьезный гол сезона он забил только в ноябре в ворота «Ак Барса», переведя встречу в овертайм. Зимой же Никита не забивает уже более десяти игр вообще никому. Для Сошникова предстоящий плей-офф будет крайне важным событием в карьере, после которого он может войти в статус одной из звезд лиги, если напомнит о своих голах.



Осталось 7 матчей дома и 10 — в гостях

Но не стоит забывать о том, что «Салават Юлаев» еще совсем не гарантировал себе участие в Кубке Гагарина. Нынешнее седьмое место в Восточной конференции и календарь оставшихся игр заставляют поднапрячься и показать свой максимум на финише «регулярки». Расклад у уфимского клуба такой: осталось провести еще 17 встреч. Дома предстоит сыграть с рижским «Динамо», «Барысом», «Спартаком», СКА, «Сочи» и дважды с «Адмиралом». В гостях ждут 10 игр, в которых будет ой как непросто: дважды «Барыс», дважды «Амур», дважды «Адмирал», дважды «Ак Барс», а также по игре против «Автомобилиста» в Екатеринбурге и «Металлурга» в Магнитогорске.

Попасть в первую четверку команд Востока с таким календарем и текущим отставанием в семь очков будет крайне трудно, а вот гарантировать себе просто участие в плей-офф можно будет уже после выезда на Дальний Восток, который запланирован на конец января — начало февраля. В битве за шестую-седьмую позиции будут очень важны игры против «Авто» и «Магнитки». Также возможен расклад, при котором битва за турнирные места будет идти до самого конца, и судьба «Салавата» будет решаться в заключительном матче регулярного чемпионата. Он состоится 25 февраля в Казани, и это будет шестое «зеленое дерби» сезона.

