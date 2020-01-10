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Одним из двух долларовых миллионеров стал предприниматель из Уфы

15:01, 10.01.2020
Одним из двух долларовых миллионеров стал предприниматель из Уфы
Фото: Википедия

Уроженец Уфы Ратмир Тимашев стал одним из двух долларовых миллионеров из списка Forbes.

Как сообщает РБК, Тимашев обучался в Уфимском авиационном институте, после чего перевелся в московский вуз.

Тимашев разбогател благодаря тому, что вместе с партнером по бизнесу продали стартап Veeam Software американскому фонду Insight Partners. Сумма сделки составляет $5 млрд.

Ранее Forbes назвал имена двух новых долларовых миллиардеров в России.

Общество Башкортостан
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