Одним из двух долларовых миллионеров стал предприниматель из Уфы
Уроженец Уфы Ратмир Тимашев стал одним из двух долларовых миллионеров из списка Forbes.
Как сообщает РБК, Тимашев обучался в Уфимском авиационном институте, после чего перевелся в московский вуз.
Тимашев разбогател благодаря тому, что вместе с партнером по бизнесу продали стартап Veeam Software американскому фонду Insight Partners. Сумма сделки составляет $5 млрд.
Ранее Forbes назвал имена двух новых долларовых миллиардеров в России.
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