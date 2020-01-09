В Хабаровском крае нашли мертвым солдата из Башкирии

21-летнего Андрея Михайлова из села Раевский Альшеевского района Башкирии, служившего по контракту в военной части в Хабаровском крае, нашли мертвым на железнодорожных путях в городе Бикин.

Мать Михайлова сообщила, что о прошествии сообщили ей 6 января. Последний раз они связывались 4 января.



«С тех пор прошло три дня, но до военной части мы дозвониться не можем. На наши звонки просто не отвечают. Следователь сказал, что пока ехать не нужно, тело до 9 января находится на исследовании. Обещал, что сегодня станет ясно, когда нам выезжать», — цитирует мать контрактника «Башинформ».

По данным источника агентства, Михайлов был уволен из воинской части еще в декабре 2019 года, поэтому является гражданским лицом, а не контрактником. Также уточняется, что его смерть не носила криминального характера.