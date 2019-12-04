Подозреваемого в убийстве семьи в Менделеевске отправили в СИЗО на два месяца

Подозреваемого в убийстве бывшей жены, двухлетнего сына и 19-летнего пасынка Айнура Харисова заключили под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней. Меру пресечения избрал Менделеевский суд.

Харисов будет находиться в СИЗО до 3 февраля, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что в ночь на вторник трижды судимый житель Менделеевска зарезал бывшую жену, двухлетнего сына и 19-летнего пасынка. Второй приемный ребенок 12 лет смог убежать. Следком возбудил уголовное дело. В Сети появилось видео из пекарни, в которой укрылся мальчик, сбежавший от отчима, убившего его мать и братьев.

