Руководителем АО «Татмедиа» станет Шамиль Садыков

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил о планах назначить руководителем АО «Татмедиа» гендиректора АО «Татар-информ» Шамиля Садыкова.

Об этом глава республики рассказал на еженедельном совещании.

Шамиль Садыков родился в селе Шали Пестречинского района РТ. Он окончил Казанский университет в 200 году, получив диплом по специальности «Журналист». Корреспондентом телекомпании «Эфир» он работал еще в 97-99 годах. Далее он занимал пост редактора новостей в ГТРК «Татарстан», а после главного редактора телерадиокомпании «Казань».

Также Садыков работал пресс-секретарем Минтранса РТ, директором телекомпании «Эфир-Набережные Челны» и пресс-секретарем ПСО «Казань».

Главой ИА «Татар-информа» он был назначен в апреле 2016 года.