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ИА «Татар-информ»

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Общая информация

Информационное агентство «Татар-информ» было образовано 6 июня 1990 года.

«Татар-информ» являлся первым самостоятельным региональным информационным агентством в Советском Союзе и в Российской Федерации.

Информационное агенство является филиалом АО «Татмедиа».

Руководитель — Билалов Ринат Вагизович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420097, ул Академическая, 2
  • Телефон: (843) 222-09-99
  • Email: info@tatar-inform.ru
  • Сайт: https://www.tatar-inform.ru/

Дата последнего обновления: 16.12.2020

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