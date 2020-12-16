ИА «Татар-информ»
Общая информация
Информационное агентство «Татар-информ» было образовано 6 июня 1990 года.
«Татар-информ» являлся первым самостоятельным региональным информационным агентством в Советском Союзе и в Российской Федерации.
Информационное агенство является филиалом АО «Татмедиа».
Руководитель — Билалов Ринат Вагизович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, ул Академическая, 2
- Телефон: (843) 222-09-99
- Email: info@tatar-inform.ru
- Сайт: https://www.tatar-inform.ru/
Дата последнего обновления: 16.12.2020