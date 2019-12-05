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СМИ: в Казани один из сотрудников МКДЦ госпитализирован с подозрением на корь

11:25, 05.12.2019
СМИ: в Казани один из сотрудников МКДЦ госпитализирован с подозрением на корь
Фото: mil.ru

Сотрудник межрегионального клинико-диагностического центра в Казани госпитализирован с подозрением на корь. Диагноз под вопросом, поэтому отделение не закрыто.

Информацию о заболевании опубликовал «Татар-информ» со ссылкой на собственный источник. По данным издания, госпитализированный сотрудник находится под наблюдением врачей. Если диагноз подтвердится, стационар могут закрыть на 21 день.

Ранее в Татарстане объявлено осадное положение против угрозы эпидемии кори. Минздрав закрыл больницы для непривитых татарстанцев.

ОбществоМедицина Татарстан
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