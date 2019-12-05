СМИ: в Казани один из сотрудников МКДЦ госпитализирован с подозрением на корь

Сотрудник межрегионального клинико-диагностического центра в Казани госпитализирован с подозрением на корь. Диагноз под вопросом, поэтому отделение не закрыто.

Информацию о заболевании опубликовал «Татар-информ» со ссылкой на собственный источник. По данным издания, госпитализированный сотрудник находится под наблюдением врачей. Если диагноз подтвердится, стационар могут закрыть на 21 день.

Ранее в Татарстане объявлено осадное положение против угрозы эпидемии кори. Минздрав закрыл больницы для непривитых татарстанцев.