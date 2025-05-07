В Казани водитель насмерть сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 7 мая, в 11:30 в Казани произошло ДТП, в результате которого погибла женщина-пешеход. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Напротив дома 113д по улице Декабристов, водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь по улице Шамиля Усманова со стороны улицы Декабристов в направлении улицы Серова, совершил наезд на женщину 1965 года рождения.

Установлено, что пешеход переходила дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Водитель Volkswagen Polo — житель Казани 2002 года рождения, со стажем вождения 3 года.

Рената Валеева