МЧС: в Казани из реки у стадиона «Ак Барс Арена» извлекли тело мужчины

Фото: Динар Фатыхов

Спасатели извлекли тело мужчины из реки Казанки у стадиона «Ак Барс Арена», сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Тело было обнаружено в камышах в 10 метрах от берега. Причины происшествия и личность погибшего устанавливаются, предположительно, мужчина упал в воду с берега и не смог выбраться.

В связи с этим ГУ МЧС России по Татарстану напоминает об опасности случайных падений с берега в холодную воду, которые являются основной причиной весенних трагедий на водоемах.

Анастасия Фартыгина