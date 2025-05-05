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МЧС: в Казани из реки у стадиона «Ак Барс Арена» извлекли тело мужчины

08:04, 05.05.2025
МЧС: в Казани из реки у стадиона «Ак Барс Арена» извлекли тело мужчины
Фото: Динар Фатыхов

Спасатели извлекли тело мужчины из реки Казанки у стадиона «Ак Барс Арена», сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Тело было обнаружено в камышах в 10 метрах от берега. Причины происшествия и личность погибшего устанавливаются, предположительно, мужчина упал в воду с берега и не смог выбраться.

В связи с этим ГУ МЧС России по Татарстану напоминает об опасности случайных падений с берега в холодную воду, которые являются основной причиной весенних трагедий на водоемах.

Анастасия Фартыгина

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