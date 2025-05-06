Житель Нижнекамска потерял более 1,8 млн рублей, поверив в схему с «посылкой»

Фото: Мария Зверева

19-летний житель Нижнекамска стал жертвой мошенников, потеряв более 1,8 миллиона рублей. Молодой человек поверил в распространенную схему с «посылкой» и последующим «взломом личного кабинета на «Госуслугах». Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану.

Сначала юноше позвонили неизвестные и сообщили, что на его имя пришла посылка. Для ее получения потребовалось назвать код из SMS-сообщения, что он и сделал.

Вскоре после этого позвонили лже-сотрудники «органа власти» и сообщили о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги» и оформленных на имя нижнекамца кредитных заявках. Под предлогом «поимки мошенников» звонившие убедили молодого человека самостоятельно оформить кредиты, чтобы «опередить злоумышленников».

Доверившись злоумышленникам, потерпевший набрал кредитов и перевел денежные средства на указанный «безопасный счет», лишившись в общей сложности более 1,8 млн рублей.

Ранее 64-летняя жительница Бугульмы стала жертвой мошенников, лишившись 1,5 млн рублей, накопленных на новую машину из-за звонка якобы из «Татэнергосбыта».

Рената Валеева