В Бразилии предотвратили теракт на концерте Леди Гаги

Фото: Олег Тихонов

В Бразилии полиция предотвратила теракт, который злоумышленники планировали совершить на концерте американской певицы Леди Гаги. На него пришли более 2 млн человек, сообщает местная полиция на своем сайте.

В субботу в Рио-де-Жанейро на пляже Копакабана прошел бесплатный концерт Леди Гаги. Это стало самым массовым ее выступлением, поскольку на него пришли более 2 миллионов человек.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники вербовали людей, в частности подростков, для совершения организованных нападений с использованием самодельных взрывчатых веществ и коктейлей Молотова. Их планы были направлены против детей, подростков и представителей ЛГБТ*-сообщества.

Елизавета Пуншева