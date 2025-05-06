В Казани горит хозяйственный корпус предприятия по производству брусчатки

Сообщение о пожаре по адресу ул. Тихорецкая, 2б, корпус 7 поступило в экстренные службы в 18.54 . Возгорание произошло в здании хозяйственного корпуса, по предварительной информации, принадлежащего предприятию по производству брусчатки, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

На месте происшествия работают пожарные расчеты, ведется борьба с огнем.

Размеры здания составляют, по предварительным данным, 90 на 20 метров. Площадь пожара в настоящее время устанавливается.

Реальное время / realnoevremya.ru

Информация о причинах возгорания и наличии пострадавших уточняется.

Рената Валеева