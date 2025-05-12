Как Татарстан включился в водородную технологическую гонку

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Европейские страны заявляют о планах к середине века едва ли не полностью перейти на водородное топливо. Не менее бодро продвигаются в этом направлении страны Азии и Северной Америки. Там по дорогам уже колесят десятки тысяч автомобилей на водороде. В России, где пока имеется лишь одна действующая водородная заправка, считают активное стимулирование развития производства водорода в отсутствие «масштабного спроса» на него неоправданным. Тем не менее в Татарстане работают сразу над несколькими водородными проектами: по созданию грузовика, автобуса и речного судна на водородном топливе, заправочных водородных станций и по строительству крупнейшего в РФ завода по производству водорода. «Реальное время» попыталось разобраться в направлениях технологической гонки.

«Серый», «желтый», «голубой» — не угнаться за тобой

Водород — самый распространенный элемент на Земле, но он практически не встречается в чистом виде и его приходится извлекать из соединений химическим путем. При сжигании (окислении) водород обладает самой высокой плотностью энергии на единицу массы, которая в три раза больше, чем у бензина, и в 150 раз — чем у современных литий-ионных аккумуляторов, поэтому считается самым перспективным энергоносителем.

В зависимости от степени экологичности технологии извлечения водорода его обозначают цветом:

«Зеленый» водород — самый экологичный, его получают методом электролиза воды с применением электричества от возобновляемых источников.

«Серый» — производят из природного газа, в атмосферу выбрасывается углекислый газ.

«Голубой» — производят из природного газа, углекислый газ улавливается и хранится.

«Бирюзовый» — получают путем пиролиза метана.

«Фиолетовый» или «розовый» — производится путем электролиза с использованием ядерной энергии.

«Бурый» или «коричневый» — получают с помощью газификации угля путем окисления при высоких температурах.

«Белый» — природный, вырабатывается естественным путем или присутствует в земной коре.

Водород в России входит в тройку наиболее востребованных промышленностью газов, уступая лишь кислороду и азоту. Но в отличие от последних, в нашей стране он пока не является товарным продуктом — чаще всего он производится и используется на одном и том же предприятии и не продается на сторону. Так, в Татарстане основными промышленными потребителями водорода являются химическая промышленность (63%), нефтеперерабатывающие заводы (30%), металлообработка (6%) и энергетика (1%). Например, водород используется в перегонке нефти, для производства аммиака и метанола. На всех традиционных электростанциях Татарстана осуществляется электролиз воды с получением высокочистого экологичного водорода для систем охлаждения электротурбогенераторов. На установках каталитического риформинга нафты на НПЗ в Татарстане производится побочный водород, который затем используется при десульфуризации (обессеривании).

Первые отечественные исследования по использованию H2 появились в 1920‑х годах. Во время Великой Отечественной войны на водородное топливо были переведены автомобильные двигатели для аэростатов. В послевоенное время создавались модели личного транспорта. Затем активность разработок снизилась.

Товарного водорода в России практически нет

Производимый в России водород в большинстве случаев «серый» — полученный из углеводородов без использования углеродоулавливающих технологий, обычно путем риформинга. Официальных данных по его объему нет — Росстат такую информацию с предприятий-производителей не собирает. Поэтому существуют лишь оценочные сведения, которые разнятся в десятки раз. Так, аналитическая компания AnalyticResearchGroup сообщает о том, что в прошлом году в России было произведено 2,5 млрд куб. м водорода, то есть около 225 тыс. тонн. Это на 3,5% больше, чем в 2023 году, когда было получено 2,4 млрд куб. м водорода — с ростом на 0,5% по сравнению с 2022 годом, отмечают в компании. Там говорят, что с 2010 года объем производства этого газа в стране вырос в пять раз — прорывным оказался 2018 год, когда производство увеличилось почти вдвое (+99,2%).

Производимый в России водород в большинстве случаев «серый» — полученный из углеводородов без использования углеродоулавливающих технологий, обычно путем риформинга. Реальное время / realnoevremya.ru

Однако доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерия Минчичова заверяет, Россия ежегодно производит примерно 5 млн тонн водорода, а доля страны на мировом рынке составляет около 7%. В настоящее время наша страна занимает пятое место в мире по объемам производства водорода, уступая Китаю, США, ЕС и Индии, утверждает доцент.

Крупнейшими игроками рынка водорода в РФ считаются НК «Роснефть», «Газпром нефтехим Салават», кемеровское АО «Азот», Новосибирский завод химконцентратов, «Линде азот Тольятти».

Водородные планы

До начала объявленной РФ в феврале 2022 года специальной военной операции (СВО) правительство РФ заявляло о планах к 2030 году увеличить долю страны на мировом водородном рынке до 20%. Согласно утвержденной кабмином в августе 2021 года «Концепции развития водородной энергетики в РФ», уже до конца 2024 года Россия должна была ежегодно экспортировать до 200 тысяч тонн водорода — главным образом в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Европейского союза. Предполагалось, что наша страна будет сотрудничать в водородном направлении в том числе с Германией, Японией, Данией, Италией, Австралией, Нидерландами, Южной Кореей.

К 2035 году из РФ планировали экспортировать как минимум 2 млн тонн водорода, а к 2050-му — 15 млн тонн. Называлась и оптимистичная цель — 50 млн тонн в год.

Власти подсчитали, что если страна начнет поставлять за рубеж 33,4 млн тонн этого газа, то сможет зарабатывать на продаже водорода до $100 млрд в год.

С этой целью в России задумали создание крупных экспортно ориентированных производств водорода.

Однако СВО внесла коррективы: европейский и частично азиатский рынки водорода и технологий оказались закрыты для РФ. Стране не удалось начать получать ликвидный «зеленый» и «голубой» водород в существенных объемах — по данным «Инфомайна», в России производится лишь около 4 тыс. тонн в год товарного водорода — в основном путем электролиза.

В октябре 2022 года заместитель председателя правительства Александр Новак сообщил о решении кабмина пересмотреть планы по экспорту водорода в сторону снижения. «В текущей ситуации мы ощутили влияние санкций в том числе на проекты в области водородной энергетики... Нужно скорректировать целевые показатели программы в пользу увеличения доли отечественных технологий и сокращения экспортных планов», — сказал вице-премьер в ходе заседания межведомственной рабочей группы по развитию в России водородной энергетики, отметив, что водородные технологии «по-прежнему является одним из самых приоритетных» направлений.

В октябре 2022 года заместитель председателя правительства Александр Новак сообщил о решении кабмина пересмотреть планы по экспорту водорода в сторону снижения. взято с сайта kremlin.ru

Сообщалось, что ориентир по экспортному потенциалу водорода из РФ был снижен почти в два раза — до 4,5 млн тонн, из перечня основных импортеров были исключены «недружественные» страны — Германия, Япония, Южная Корея, а ожидаемый объем поставок из РФ в 2030 году сократился до 1,4 млн тонн водорода в год.

В январе 2023 года правительство РФ приняло новую «дорожную карту» до 2030 года, вместо предыдущей, рассчитанной до 2025-го. Прежние соглашения о сотрудничестве в развитии водородной энергетики с лидерами — «Газпромом» и госкорпорацией «Росатом» правительство признало утратившими силу и заключило с ними новые. «Реализация мероприятий «дорожной карты» «Развитие водородной энергетики» позволит создать необходимые технологии и оборудование для производства водорода на основе природного газа и атомной энергии и его применения в отраслях экономики», — сообщила тогда пресс-служба федерального правительства.

Согласно «дорожной карте», к концу 2024 года промышленность РФ должна была вырабатывать 200 тыс. тонн водорода в год, а к 2035 году — увеличить объем до 12 млн тонн. С этой целью до 2024 года в рамках федерального проекта «Чистая энергетика» на развитие водородной энергетики были заложены 9,3 млрд руб. из федерального бюджета.

Мировой рынок водорода

Между тем спрос на водород в мире растет. В 2023 году он достиг 97 млн тонн, что на 2,5% больше, чем в 2022 году. По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), уже к 2030 году использование водорода всеми странами может вырасти до 156 млн в тонн в год.

В структуре мирового производства чистого водорода 75% приходится на природный газ, из которого производят либо «голубой» водород, если улавливают и повторно используют выделяемый углекислый газ, либо — «серый», если обходятся без подобных манипуляций. Почти весь остальной объем (23%) приходится на уголь, в результате окисления которого при высоких температурах получают «бурый» водород. На долю электролиза воды с использованием электроэнергии возобновляемых источников в настоящее время приходится 2% мирового производства. В результате получается «зеленый» водород, себестоимость которого до трех раз выше «голубого».

«Голубой» водород считается низкоуглеродным. Его нельзя назвать идеально чистым, но метод его получения позволяет балансировать между себестоимостью и нагрузкой на окружающую среду.

В структуре мирового производства чистого водорода 75% приходится на природный газ, из которого производят либо «голубой» водород, либо — «серый». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно анонсированным проектам, к 2030 году производство водорода с низким уровнем выбросов в мире может достичь 49 млн тонн в год, что почти на 30% больше, чем в 2023 году.

По оценкам Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (International Renewable Energy Agency, IRENA), чтобы предотвратить наихудшие последствия глобального потепления, к 2050 году объем производства «зеленого» водорода в мире должен увеличиться в 500 раз — с 1 млн тонн до 500 млн тонн. По прогнозам PwC, к 2050 году мировой рынок «зеленого» водорода может достичь $300 млрд.

В мире было анонсировано более 1,5 тыс. проектов по производству «зеленого» водорода с совокупными заявленными инвестициями до 2030 года $570 млрд. 795 проектов предполагают полное или частичное развертывание уже через пять лет.

По расчетам МЭА, уже к 2030 году стоимость производства «зеленого» водорода снизится вдвое — до $2–9 за кг и будет лишь на $1–3 превышать стоимость производства водорода из ископаемого топлива. Уже сейчас 226 проектов с общим объемом инвестиций в $39 млрд стали как минимум безубыточными.

«Голубой» водород для России

В России в качестве приоритетного направления рассматривается производство низкоуглеродного водорода из ископаемого сырья — путем паровой конверсии природного газа с применением технологий улавливания углекислого газа, следует из «Концепции развития водородной энергетики в РФ». То есть речь идет о «голубом» водороде. Предполагается, что на его выработку будет ежегодно направляться более 28 млрд куб. м природного газа, что составляет около 6% от его внутреннего потребления в стране.

Первый замминистра экономического развития России Илья Торосов на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (проходила в ноябре — декабре 2023 года в Дубае) заявил, что к 2030 году объем производства низкоуглеродного водорода в России составит не менее 550 тыс. т в год.

В 18 регионах России заявлено более 40 проектов по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода совокупной стоимость $21,1 млрд.

Все эти проекты разделены на пять кластеров: Сахалин (проект «Росатома» по транспортировке «голубого» водорода морем в Китай), Якутия (проект Северо-Восточного альянса по транспортировке «голубого» водорода в Китай по железной дороге), Ямал (проект НОВАТЭКа по экспорту «голубого» водорода морем в Германию), Восточная Сибирь (поставки En+ «зеленого» водорода в Китай по железной дороге) и Северо-Запад (проекты «зеленого» водорода «Росатома», «Роснано», «H2 Чистая энергетика»).

Первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что к 2030 году объем производства низкоуглеродного водорода в России составит не менее 550 тыс. т в год. взято с сайта council.gov.ru

Ключевым проектом «Восточного водородного кластера», например, является строительство завода по производству низкоуглеродного водорода из природного газа методом паровой конверсии с улавливанием и хранением выбросов СО2 («голубой» водород). Первую очередь производства мощностью 35 тыс. тонн в год планируется ввести в 2027 году, в 2030 году — нарастить объемы до 100 тыс. тонн.

В Калининградской области планируют получать «зеленый» водород путем электролиза воды с использованием ветровой энергии. В Мурманской области — «розовый» водород на электричестве от Кольской АЭС.

Согласно утвержденным премьер-министром Михаилом Мишустиным правилам, российским разработчикам технологий производства, транспортировки и хранения водорода в области водородной энергетики субсидируют до 70% затрат. В 2023–2024 годах в федеральном бюджете на эти цели было зарезервировано более 1,3 млрд руб.

Водород в Татарстане — не розовая мечта

Татарстан может стать одним из крупнейших производителей водорода в РФ. В регионе планируют к 2035 году выпускать 440 тыс. тонн «розового» водорода — методом парокислородной конверсии метана на базе атомной энерготехнологической станции (АЭТС). Ее строительство запланировано в Менделеевском районе. По словам его бывшего главы Радмира Беляева, АЭТС станет якорным резидентом особой экономической зоны «Алабуга-Менделеевск», начало создания которой с потенциалом инвестиций 500 млрд руб. намечено уже на май 2025 года.

АЭТС в Менделеевске — это проект «Росатома». Представляя его в Доме правительства Татарстана в январе 2023 года, первый заместитель генерального директора нижегородского ОКБМ «Африкантов» Виталий Петрунин (бюро входит в состав холдинга «Атомэнергомаш» госкорпорации «Росатом») сообщал, что инвестором строительства выступит «Росэнергоатом». Стоимость инвестпроекта на тот момент оценивалась в 30 млрд руб.

Первый энергоблок АЭТС на 200 МВт планируется запустить в 2032–2033 годах, а всю станцию из четырех блоков на полную мощность — в 2035 году. Водород планируют получать без сжигания природного газа: парометановую смесь будут нагревать гелием в высокотемпературном теплообменнике. Технология «Африкантова» предусматривает преобразование до 99,7% метана в водород (прежние технологии — 70–80%).



— Больше десяти лет назад мы эту тему (строительства АЭС) поднимали. У нас большие планы. Нам же иностранцы ограничили технологии. Если у нас будут свои технологии... Нам нужно двигаться в данном направлении. Быстро не будет, но это сейчас кажется, что не быстро, но завтра обязательно наступит, — заявил по итогам презентации проекта раис Татарстана Рустам Минниханов.

Между тем в Татарстане уже работают установки по производству «зеленого» водорода — правда, пока как опытно-промышленные образцы. Одну из них на грант по программе «Приоритет 2030» создали в Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ). В проекте также приняли участие «Раритэк Холдинг», «Русатом Оверсиз» и КАМАЗ. Установка выполнена в виде контейнера, к которому подводятся электричество и вода. Она способна выдавать около 9 кг водорода в сутки. Установка мобильна. Впервые она была представлена в ноябре 2024 года. Недавно раздаточную колонку можно было осмотреть на Международном энергетическим форуме «Энергопром», состоявшемся на Kazan Expo.

В Татарстане уже работают установки по производству «зеленого» водорода. Одну из них создали в Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ). Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Водородная заправочная станция в тестовом режиме работает во дворе нашего университета, между учебными корпусами. Дополняет ее система хранения более чем на 10 кг водорода. Также мы сами полностью из отечественных комплектующих сконструировали газораздаточную колонку, которая предназначена для заправки водородом социального транспорта — автобусов, мусоровозов, — сообщила доцент КГЭУ Анастасия Филимонова.

Вопрос масштабирования проекта пока является открытым. В «Татнефтехиминвест-холдинге» по поручению Рустама Минниханова изучают перспективы применения таких станций на территории республики.

Водородная энергоустановка, работающая методом электролиза («зеленый» водород), также имеется у Судостроительной корпорации «Ак барс» на Зеленодольском заводе имени Горького. Ее приобрели для проекта создания экскурсионного прогулочного судна на водородном топливе у компании «Поликом», действующей в наукограде Черноголовка Московской области. Эта компания более 10 лет производит промышленные генераторы водорода собственной разработки, в том числе получающие водород с применением твердой полимерной мембраны. Она обладает протонной проводимостью: после расщепления молекулы воды через эту мебрану на катодную сторону может проникнуть только водород в виде катиона H+ (то есть протона). Попадание кислорода в водород исключено, что полностью решает проблему взрывоопасности смеси.

Советник генерального директора СК «Ак барс» Ильдар Мингалеев рассказал, что в марте установка успешно прошла стендовые испытания в одном из цехов завода. По его словам, водород производится методом электролиза из технически подготовленной воды: из 9 тонн воды получается 1 тонна водорода. При этом на выработку 1 кВтч электроэнергии требуется не более 50–60 гр. водорода при КПД 45–60%.

— Водородная установка работает, электричество выдает в заданных параметрах. Она нам дала 90 кВт, хотя мы ожидали 70 кВт. Все удельные характеристики расходов подтверждены. КПД подтвердили 55%. В цехе подключили, обогрели цех водородным топливом, — рассказал Ильдар Мингалеев.

Установка предназначена для небольшого экскурсионного прогулочного судна проекта 00393 (рассчитано на 12 человек), над освоением производства которого работает корпорация. Судно было спроектировано петербургским ЦКБ «Балтсудопроект». Оно было заложено в феврале 2023 года в рамках госконтракта стоимостью 634 млн руб. на создание универсальных функциональных модулей на водородных топливных элементах, заправочной станции и опытного образца судна.

Установка предназначена для небольшого экскурсионного прогулочного судна. скриншот с сайта sk-akbars.ru

Водород на судне хранится в четырех баллонах, вмещающих каждый 6 кг водорода под давлением 350 атмосфер. Этот запас обеспечивает работу двух винтов на электродвигателях мощностью 22 кВт каждый и позволяет осуществлять автономное плавание в течение пяти часов со скоростью 12,2 км/ч.

— Это судно с электродвижением — вся цепочка, от винта до топливного элемента, построена на принципах электроборудования. Это отечественный продукт. Японская мембрана на топливных элементах — единственное импортное комплектующее, все остальное — отечественное. Судно не имеет выхлопных газов — абсолютная экологическая чистота и бесшумность. КПД водородной генерации составляет 50–60%, тогда как у двигателя внутреннего сгорания 35%. На выработку 1 квтч электроэнергии требуется не более 50–60 грамм водорода при КПД 45–60%. При этом дизеля в отечественных двигателях требуется свыше 200 гр. на 1 квтч, — уточнил Ильдар Мингалеев.

По его словам, судну предстоит пройти ходовые испытания на Волге, а затем его планируют отравить на Байкал. «Есть идея создания экофлота для озера Байкал. Ведем переговоры по подписанию договора о сотрудничестве и дорожной карты по реализации проекта с правительством Иркутской области. Его мы планируем подписать в ПЭМФ в июне этого года. Согласно этому проекту, планируется запустить одно прогулочное судно и один водоробус — КАМАЗ уже приступил к сборке. Их работу будет обеспечивать одна заправочная станция», — сообщил собеседник издания.

Водородный автопром

КАМАЗ еще в 2021 году на выставке Comtrans-2021 в Москве представил первый российский водоробус КАМАЗ-6290 и 44-тонный прототип грузовика с системой водородных топливных элементов. Заявлялось, что запас хода водоробуса составляет 250 км, что на 180 км больше, чем у электробуса без топливных элементов. Максимальная скорость движения автомобиля — 80 км/ч. КАМАЗ анонсировал проведение в 2022 году испытаний водоробуса в Москве с намерением к 2030 году обеспечить 10% столичного автобусного парка водоробусами. Однако после начала СВО автогигант сообщил об организационных проблемах и невозможности массового внедрения водоробусов ранее чем через 5 лет.

— Даже в Москве нет ни одной водородной заправочной станции, и нормативно проблема не решена, — говорил первый заместитель гендиректора КАМАЗа Ирек Гумеров.

А генеральный директор «Мосгортранса» Николай Асаул добавлял:

— Водородная технология еще сыровата. С учетом санкционных событий, конечно, еще чуть-чуть отодвинули ее реализацию. Не в ближайшей перспективе.

Тем не менее КАМАЗ в сотрудничестве с АФК «Система» намерен запустить серию транспорта на водороде: грузовой автомобиль, складскую технику, автобус. Кроме того, речь идет о производстве мобильных водородных заправочных станций и электролизеров — устройств для получения водорода из воды.

КАМАЗ в сотрудничестве с АФК «Система» намерен запустить серию транспорта на водороде: грузовой автомобиль, складскую технику, автобус. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В октябре 2024 года Камский автозавод представил вице-премьеру Александру Новаку в движении новый грузовик КАМАЗ-53193 грузоподъемностью свыше 20 т, который может проезжать 400 км на водороде. Также КАМАЗ показал в действии отечественную энергоустановку и платформу грузовика с водородными топливными элементами.

Стоит отметить, то КАМАЗ входит в первую 10-ку производителей грузовых автомобилей в мире. Его конкуренты в Евросоюзе обязались к 2040 году прекратить продажи большегрузных машин с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году. Свои намерения CNH, Daimler, DAF, Ford, MAN, Scania и Volvo в декабре 2020 года закрепили в совместном заявлении с Потсдамским институтом климатических исследований. Уже к 2030 году на дорогах должны появиться 80 тыс. грузовиков с нулевым уровнем выбросов, а к 2050 году все новые продажи должны быть экологически чистыми. С этой целью в ЕС вводят новые правила, в том числе о дорожных сборах, и пересматривают законодательство о налогообложении.

Ни спроса, ни предложения

Основным фактором, сдерживающим развитие водородного транспорта в России, считается отсутствие заправочной инфраструктуры. С 2020 года, когда в Черноголовке на территории Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН появилась первая экспериментальная водородная заправка, в России не открылось больше ничего подобного. Хотя правительство заявляло о планах уже к 2025 году запустить первые 100 заправочных станций для водородного транспорта. В связи с этим в мае 2021 года на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» генеральный директор ГК «InEnergy» (Москва) Алексей Кашин предлагал Татарстану участвовать в создании «водородного шоссе» на трассе Казань — Москва, то есть сети водородных заправок, которые бы снабжались водородом с Московского НПЗ и других предприятий.

Появление новых заправок в скором времени можно ожидать на Сахалине, где до конца текущего года планируется запуск в эксплуатацию двух первых железнодорожных составов водородных поездов, а до конца 2027-го — еще пяти. Для этого проекта планируется ввести два водородно-заправочных комплекса с учетом того, что семи поездам потребуется 265 тонн водорода в год.

Вообще в последних планах высокотехнологического направления (ВТН) «Водородная энергетика» до 2030 года устанавливалась цель по сооружению 500 водородно-заправочных комплексов, что должно обеспечить заправку порядка 3 тыс. транспортных средств. Будут ли реализованы эти планы — большой вопрос, поскольку чиновники констатируют низкий спрос на водород в России, который не оправдывает затраты.

В последних планах высокотехнологического направления (ВТН) «Водородная энергетика» до 2030 года устанавливалась цель по сооружению 500 водородно-заправочных комплексов. Реальное время / realnoevremya.ru

По оценкам Минэкономики, на ввод 50 заправок требуется более 5 млрд руб., из которых 1,3 млрд руб.— средства бюджета.

Научный совет по комплексным проблемам развития энергетики при Президиуме РАН на заседании в сентябре 2024 года заключил, что в стране «отсутствует достаточно масштабный спрос на водород для энергетических и технологических нужд внутри страны и на доступном для России мировом рынке, способный оправдать развертывание производства водорода в объемах, обозначенных в рамках ВТН «Водородная энергетика». Научный совет рекомендовал правительству РФ во избежание «неоптимального расходования средств» «актуализировать» цели и дорожную карту, поскольку они были подготовлены «в период до резкого усиления геополитической напряженности на европейском континенте и в мировой экономике» и теперь «изменили или утратили свое первоначальное значение».

Рустам Минниханов считает использование водородного топлива на транспорте сейчас экономически неоправданным: «Перевод коммерческого транспорта на водородное топливо может стать повсеместным, если оно окажется на 20—30% дешевле дизельного».

Если исходить из того, что одного 5-килограммового баллона с водородом (средний объем для легкового автомобиля) хватает на 500 километров пробега, а стоимость «розового» водорода, который планируют производить в Татарстане, составляет порядка 190 руб. за кг (по курсу на 30.04.2025), то 1 км пути автомобиля на водородном топливе обойдется в 1,9 руб. Но надо иметь в виду, что это расчет из себестоимости водорода для производителя, а не розничная цена.

Себестоимость производства водорода:

«Голубой» — $2–5 за кг,

«Бурый» — $2,5 за кг,

«Розовый» — $2,33 за кг,

«Зеленый» — $6–7 за кг.

Сколько стоит поездка на водородном автомобиле

По данным TopSpeed, заправка среднеразмерного водородного седана Toyota Mirai, который оснащен топливными баллонами емкостью 142 литра, или 5,6 кг водорода, на водородных автозаправках в Калифорнии (США) стоит $201,6, или $36 за кг. При этом стоимость самого автомобиля в 2024 году начиналась от $50,2 тыс.

Каждый километр владельцу седана только по топливу обходится в 34 руб. по текущему курсу — с учетом результатов тестирования, которое показало, что на полном баке Toyota Mirai проезжает 300 миль (482,8 км).

Еще больше приходится платить владельцам водородного кроссовера Hyundai Nexo. Бак корейской модели вмещает 6,3 кг водорода, заправка которым обходится в $226,8, или более 18,5 тыс. руб. по текущему курсу.

Заправка автомобиля занимает лишь около пяти минут. Год назад в США было 59 водородных заправок — все они были расположены в Калифорнии.

Автомобиль преобразует водород в электричество, смешивая его с воздухом. Часть электричества, получаемого в результате этой химической реакции, хранится в аккумуляторной батарее. Единственным побочным продуктом является вода — никаких других выбросов автомобиль не производит.

Мировой парк автомобилей на водородных топливных элементах растет стремительно — в основном Южной Корее, Китае, США, Европе и Японии. За 2022 год он увеличился почти на 40%, превысив 70 тыс. единиц, а общий объем потребления водорода наземным транспортом составил порядка 33 тыс. тонн. Правда, в 2023 году продажи водородных автомобилей упали на 30%, а парк автомобилей на конец года составил 85 тыс. единиц. На динамику повлияло падение продаж на 55,2% в Южной Корее, которое произошло из-за роста цен на топливо и кризиса его поставок в страну.

К 2030 году Международное энергетическое агентство прогнозирует рост водородного автопарка в 121 раз, а объем потребления водорода транспортом ожидается на уровне около 4 млн тонн в год.

Объем инвестиций в водородные заправочные станции к 2030 году составит порядка $8 млрд. Эксперты предполагают, что к 2050 году в мире четверть транспорта будет использовать в качестве источника энергии водород.

К 2030 году прогнозируют рост водородного автопарка в 121 раз. Реальное время / realnoevremya.ru

Лидером является Китай, который производит 33 тыс. тонн водорода в год. Правда, 62% этого объема — «бурый», поскольку выделяется с использованием угля. По оценкам Альянса китайских производителей водорода (CHA), в настоящее время спрос на водород в стране составляет 20 млн тонн. К 2030 году он увеличится до 35 млн тонн, а к 2050 году — до 60 млн тонн. В числе прочего планируется к 2025 году вывести на дороги 50 тыс. транспортных средств на водородном топливе. В Китае уже по итогам 2022 года насчитывалось более 6 тыс. автомобилей на водородных топливных элементах, что составило 12% от их общего количества в мире. К середине 2023 года количество водородных заправочных станций в КНР достигло 351 единицы — 32% всех построенных в мире. Эксперты CHA констатировали, что по этому параметру Китай стал мировым лидером. Национальный топливный оператор Sinopec намерен по итогам 2025 года довести сеть водородных заправочных станций до 1 тыс. единиц и стать лидером среди поставщиков водорода для китайской автомобильной промышленности.

В целом водородная энергетика имеет огромный потенциал. Согласно прогнозам, к 2026 году стоимость водородных топливных элементов сможет конкурировать со стоимостью литий-ионных батарей.

Уже сейчас цена «зеленого» водорода на некоторых заправках Китая составляет 9 юаней (100,8 руб.) за кг.

Ученые КГЭУ также считают, что экологически чистый водород уже в этом десятилетии станет экономически доступнее — он подешевеет примерно на 50% за счет масштабирования производства электролизеров, которые сейчас в РФ изготавливаются «в основном вручную в относительно небольших количествах».

