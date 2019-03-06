«Астелла Групп» выкупила долю «Стройкома», чтобы достроить ЖК «Яшьлек»

Новость озвучили на апелляции по аресту Фаика Гараева. В Фонде поддержки дольщиков рады новому инвестору, но сомневаются в его финансовых возможностях

Верховный суд республики рассмотрел апелляционную жалобу на арест Фаика Гараева, главы «Стройкома» — застройщика ЖК «Яшьлек» в Куюках. На заседании стало известно о появлении нового инвестора, готового взяться за долгострои. Напомним, дома возводили в рамках ФЦП «Жилье для российской семьи» — так называемые «путинки». Но проект без поддержки государственного оператора программы провалился, стройка встала. Один инвестор уже вызывался помочь, но оказался мошенником. Теперь же Гараев, находясь под стражей, нашел нового и заявил суду о намерении достроить жилой комплекс с его помощью. По сообщению защиты Гараева, 51% его фирмы выкупила строительная компания «Астелла Групп», зарегистрированная в Куюках в конце лета. Данная фирма обращалась и в татарстанский Кабмин, но на просьбу документально обосновать свои финансовые возможности ничего не ответила. Подробнее — в материале «Реального времени».

В Куюки пришла «Астелла Групп»

К земле вокруг долгостроев ЖК «Яшьлек» в Куюках присматривается зарегистрированная здесь же прошлым летом строительная компания «Астелла Групп», принадлежащая Светлане Заутинской. За передачу участков малоизвестный застройщик обещает достроить дома. Новость обнародовали накануне в Верховном суде РТ, где рассматривали апелляцию на арест Фаика Гараева — главы «Стройкома», возводящего объект.

Девелопера задержали 13 февраля по делу о мошенничестве на 330 млн рублей — произошло это сразу после визита в Казань Владимира Путина. По мнению следствия, эти суммы Гараев присвоил по договорам долевого участия 150 человек, но глава «Стройкома» свою вину отрицает.

В заседании по апелляции Гараев участвовал по видеоконференцсвязи из СИЗО. Его адвокат Марьям Назарова обжаловала постановление Советского райсуда от 15 февраля 2019 года, когда суд отправил застройщика под арест в СИЗО до 27 марта. Защита ходатайствовала о домашнем аресте из-за больного сердца обвиняемого. Но гособвинение поддержало ходатайство следствия о заключении под стражу, ссылаясь на то, что Гараев может скрыться от следствия и суда и оказать давление на свидетелей.

Сама Назарова сообщила суду, что ее подзащитный нашел инвестора для достройки ЖК «Яшьлек» и представила гарантийное письмо. Фото Инны Серовой



— В апелляционной жалобе адвокат Назарова, не соглашаясь с судебным постановлением, просит о его изменении и избрании в отношении подзащитного меры пресечения в виде домашнего ареста. Указывает на то, что судом не проанализирована возможность избрания более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, а его выводы о том, что Гараев может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда, уничтожить доказательства, связанные с производством по уголовному делу, носят субъективный характер. Также обращает внимание на данные о личности Гараева, которые судом первой инстанции не учтены, а именно обращает внимание на наличие постоянного места жительства, положительных характеристик, отсутствие судимостей, — начал заседание судья Олег Соколов.

Защита Гараева также указывала на то, что предполагаемое преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности, и, согласно закону, заключение подзащитного под стражу не может быть применено, а кроме того, у застройщика есть заболевания, связанные с сердечной недостаточностью.

Сама Назарова сообщила суду, что ее подзащитный нашел инвестора для достройки ЖК «Яшьлек» и представила гарантийное письмо: «В эту организацию инвесторы вступили, также имеются характеризующие данные. А также то, что Гараев в прошлом осуществлял деятельность в органах МВД, — прошу приобщить данные».

«Если вы заинтересованы строить, покажите, откуда у вас будет прибыль»



Дочь застройщика гарантировала предоставить жилье, где Гараев может отбывать домашний арест: «Документы права собственности имеются», — сообщила Назарова и, кроме справки, что Гараева является собственником жилья, представила ходатайство об изменении меры пресечения и от дочери обвиняемого. Прокурор возражал против приобщения документов к делу.



На суде также стало известно, что «Астелла Групп» не только взяла на себя обязательство достроить жилой комплекс и выкупила контрольный пакет акций «Стройкома»: «В данном письме о том, что с целью реализации проекта ЖК «Яшьлек» ООО «Астелла Групп» передано 51% доли ООО «Стройком», — зачитал судья, изучая гарантийное письмо.

ООО «Астелла Групп» зарегистрировано как раз в Куюках, в Пестречинском районе, где и строился ЖК. По данным «СБИС», директором и владельцем компании значится Светлана Заутинская. Компания зарегистрирована 31 августа 2018 года, основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

— В ноябре «Астелла Групп» обратилась в Кабмин. Сказали, что они инвесторы, готовы вложиться в проект. Но при этом анализ показал, что фирма была зарегистрирована только в августе. У нас нет информации о наличии у них источников для завершения строительства этих объектов. Они нам не предоставили финансовый план освоения этих участков. Если вы заинтересованы строить, покажите, откуда у вас прибыль. Мало того что нужно построить шесть проблемных домов, еще нужно вернуть долги по земельным участкам, еще нужно прибыль получить. То есть у них должны быть серьезные финансовые вложения. Мы говорим: «Покажите их», но с ноября по сегодняшний день ничего не происходит, — прокомментировал «Реальному времени» неожиданное появление инвестора для ЖК «Яшьлек» исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков.

К тому же, по его словам, данные о собственниках «Стройкома» не менялись: по состоянию на сегодняшний день — это по-прежнему Гараев и Шафигуллин, никакого участия «Астелла Групп» в уставном капитале компании нет. На окончание строительства шести домов в Куюках требуется порядка 150—200 млн рублей, еще более 200 млн — это долги по земле.

— Мы пока ничего не ответили «Астелле Групп». Двигаемся по тому пути, который выбрали прежде, — банкротство «Стройкома» и последующая достройка домов. Если вдруг этот инвестор войдет в проект, будем только рады. Мы им говорим: «Пожалуйста, занимайтесь». Но с ноября они нам не смогли предоставить основополагающие документы. Мы их проверяли, но нет ничего такого, что позволило бы сказать, что у них есть деньги. Есть какие-то мелкие фирмы, какие-то небольшие оборотные средства, но не более. На масштабных проектах они нигде не засветились, — сообщил Новиков.

По его словам, «Астелла Групп» обязалась достроить дома за передачу свободных участков вокруг ЖК «Яшьлек» ради строительства собственного проекта. Однако в ФПД сомневаются в рентабельности этих планов: «С учетом достройки долгостроев и долгов за землю получается, что выгоды там нет особой».

Лжеинвестор Сипак

Напомним, что это не первый инвестор, который вызывается достроить дома в Куюках. В мае прошлого года стало известно, что правительство РТ «одобрило вхождение в проект нового участника» — некоей московской компании SP Development LLC. От имени компании выступал Евгений Сипак, представившийся директором по развитию SP Development LLC. Мужчина даже участвовал в закрытых заседаниях правительства по вопросу достройки жилого комплекса.

Довольно скоро выяснилось, что Сипак — просто мошенник, воспользовавшийся чужим именем, используя дубликат чужих водительских прав, однако это не мешало ему проходить в охраняемые правительственные учреждения. Как ранее поясняла «Реальному времени» пресс-секретарь УБЭП МВД по РТ Люция Тимергалиева, лже-Сипак уже 5 лет находился в международном розыске.

Довольно скоро выяснилось, что Сипак — просто мошенник, воспользовавшийся чужим именем, используя дубликат чужих водительских прав, однако это не мешало ему проходить в охраняемые правительственные учреждения. Фото предоставлено дольщиками

Проживал он в Самарской области, где был задержан за мошенничество, и там же в отношении него были возбуждены уголовные дела по ст. 159 ч. 4 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Из-под домашнего ареста ему удалось сбежать в Казань, где он ненадолго продолжил мошенническую деятельность под видом инвестора ЖК «Яшьлек». Перед одним из заседаний в Кабмине он понял, что его хотят задержать, попытался скрыться в помещении Конституционного суда республики, где его и задержали.

«Прогрессировало, не говорил никому»

На суде по апелляции сторона защиты настаивала на домашнем аресте Гараева в связи с сердечно-сосудистым заболеванием обвиняемого. «Есть у вас на данный момент документы, подтверждающие справки, что у вас есть проблемы с сердцем? Даже указано заболевание: сердечно-сосудистая недостаточность», — обратился судья к защите и Гараеву.

«Имеется, но не при себе. Надо обратиться, я думаю, в больницу. Я ожидал полный осмотр и лечение, но не получилось — не успел», — ответил застройщик. «На запросы защиты в амбулатории не дают эти медицинские документы и какие-то выписки, поэтому у защиты не имеется», — добавила Назарова.

Суд постановил удовлетворить ходатайство Назаровой о приобщении документов к представленным материалам.

«Все-таки относительно вашего состояния здоровья суду очень интересно: вы говорите, что соответствующая информация имеется. Но где она? Где эти справки, где подтверждающая медицинская документация? В лечебном учреждении либо есть у вас, у родственников?» — спросил судья. «Я давно обращался. Прогрессировало, не говорил никому. Предстояло мне комплексное обследование. Я не ожидал, что меня задержат, я должен был лечь в РКБ, чтобы подтвердить, иметь при себе. Но не получилось», — сказал Гараев.

Судья, выслушав Гараева, принял решение отложить рассмотрение дела на неделю. Фото Олега Тихонова

«Вы же ссылаетесь на то, что заболевание такое имеется, то есть где-то зафиксировано в медицинской документации, что у вас проблемы с сердцем?» — пытался выяснить судья. В ответ Гараев предположил, что такая информация может быть зафиксирована в больнице по месту жительства: «Раньше я жил в Ново-Савиновском, можно через поликлинику узнать, я думаю. Потом в Лаишевском районе жил».

Судья, выслушав Гараева, принял решение отложить рассмотрение дела на неделю и попросил Назарову уточнить, по какому адресу проживал ее подзащитный.