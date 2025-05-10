Новости общества

10:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Пакистан объявил о старте крупномасштабной военной операции против Индии

09:46, 10.05.2025
Пакистан объявил о старте крупномасштабной военной операции против Индии
Фото: взято с сайта commons.wikimedia.org (общественное достояние)

Пакистан официально объявил о начале крупномасштабной военной операции против Индии. Об этом сообщили в пакистанском правительстве.

Операция получила название «Баньян уль-Марсус» и в первый день затронула военные объекты Индии. Также пакистанцы провели кибератаку, по итогам которой вывели из строя 70% индийских электросетей.

Обе стороны конфликта уже закрыли небо над своими территориями.

Напряженность между странами возросла после нападения террористов на туристов в Джамму и Кашмире 22 апреля. В результате инцидента погибли 26 индийцев и один гражданин Непала.

Ранее, 7 мая, Индия нанесла ответный удар по территории Пакистана.

    Зульфат Шафигуллин

    Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

    ОбществоПроисшествия

    Новости партнеров

    Читайте также