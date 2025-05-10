Пакистан объявил о старте крупномасштабной военной операции против Индии

Пакистан официально объявил о начале крупномасштабной военной операции против Индии. Об этом сообщили в пакистанском правительстве.

Операция получила название «Баньян уль-Марсус» и в первый день затронула военные объекты Индии. Также пакистанцы провели кибератаку, по итогам которой вывели из строя 70% индийских электросетей.

Обе стороны конфликта уже закрыли небо над своими территориями.

Напряженность между странами возросла после нападения террористов на туристов в Джамму и Кашмире 22 апреля. В результате инцидента погибли 26 индийцев и один гражданин Непала.

Ранее, 7 мая, Индия нанесла ответный удар по территории Пакистана.

Зульфат Шафигуллин