Пакистан объявил о старте крупномасштабной военной операции против Индии
Пакистан официально объявил о начале крупномасштабной военной операции против Индии. Об этом сообщили в пакистанском правительстве.
Операция получила название «Баньян уль-Марсус» и в первый день затронула военные объекты Индии. Также пакистанцы провели кибератаку, по итогам которой вывели из строя 70% индийских электросетей.
Обе стороны конфликта уже закрыли небо над своими территориями.
Напряженность между странами возросла после нападения террористов на туристов в Джамму и Кашмире 22 апреля. В результате инцидента погибли 26 индийцев и один гражданин Непала.
Ранее, 7 мая, Индия нанесла ответный удар по территории Пакистана.
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