Рахимов «угрожает» рекорду Бердыева и «ругается» на Даку: как «Рубин» обыграл в Казани «Ростов»

Минимальная победа над ростовчанами оставила странное послевкусие

Фото: Динар Фатыхов

Гол на 90-й минуте принес «Рубину» трудную победу над «Ростовом» в Казани со счетом 1:0. Игра получилась сложной для просмотра, но что еще было ожидать от двух команд, уже решивших свои задачи в чемпионате? Чем запомнился матч «Рубина» против ростовчан — в материале «Реального времени».

Странное послевкусие

«Рубин» переиграл «Ростов» с минимальным счетом 1:0 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Гол на 90-й минуте, ставший победным, наверняка оставил приятное послевкусие у болельщиков. Но сама игра проходила в максимально равной борьбе, где практически не было места для футбола.

И кроме победного мяча Мирлинда Даку, вспомнить опасных моментов у ворот Рустама Ятимова сложно. Зато «Ростов» мог забивать пару раз в первом тайме и еще разок другой во втором. У гостей было попадание в штангу от Кучаева, удар Комличенко с центра штрафной и выход один на один Роналдо. В двух последних эпизодах здорово сыграл вратарь: Евгений Ставер уверенно сохранил для себя и команды «сухой матч».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В концовке «Ростов» особо не рвался к победе, выпустив на замену полурезерв. Для ростовчан важнее было сохранить силы и поберечь основу на финал Кубка России против «Спартака», который пройдет в середине недели. В итоге «Рубин» додавил и забрал три очка. А также, вероятно, седьмую строчку в РПЛ — за два тура до конца чемпионата отрыв от восьмого места «Ростова» достиг четырех очков.

Шестая победа дома подряд

Победа стала для «Рубина» шестой подряд на домашнем стадионе в рамках РПЛ. В последний раз команда Рашида Рахимова теряла очки в Казани 10 ноября 2024 года, сыграв вничью с лидером турнира «Краснодаром» (1:1). С тех пор казанцы дома выиграли все шесть поединков в чемпионате с общим счетом 10:2.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нынешняя победная серия уже вошла в тройку самых длинных в истории клуба. Рекордным является показатель в восемь побед подряд, установленный под руководством Курбана Бердыева на отрезке с 2005 на 2006 год. В 2010-м победная серия казанцев оборвалась на цифре в семь побед. Таким образом, Рахимов, конечно, еще не вписал свою команду в историю, но, по крайней мере, очень близок к этому.

«Рубину» в текущем сезоне осталось провести лишь один домашний матч. В заключительном туре казанцы на своем стадионе примут аутсайдера чемпионата «Оренбург». Соперник непростой, особенно если к тому моменту оренбуржцы не потеряют шансы спастись от вылета в Первую лигу. Но задача продления победной серии до семи игр кряду — для «Рубина» решаемая.

«Даку должен давать больше стабильности»

У нападающего Мирлинда Даку есть собственный стимул на концовку сезона. Албанский форвард второй раз в составе «Рубина» пробил отметку в 10 голов за чемпионат. В прошлом розыгрыше турнира у лидера атак казанцев было 10 мячей, а в нынешнем уже 12. И еще два тура в запасе. Причем и «Химки», и «Оренбург» не выглядят оплотом надежности в обороне, шансов у нападающего будет много.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пока же Даку встал в один ряд с легендами «Рубина». 12 голов за один чемпионат в «рубиновой» майке забивали раньше только Алехандро Домингес (дважды), Александр Бухаров и Джордже Деспотович.

Интересно, что у главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова после игры остались вопросы к Даку. Рулевой казанцев убежден — нападающий должен играть стабильнее и приносить еще больше пользы команде.

— Могу поздравить Даку, это победный гол. Но я говорю с ним не об этом, а о том что он, даже имея текущие проблемы, должен давать больше стабильности в игре. Если он добавит в концентрации, внимании и будет играть все 90 минут на своем уровне, он забьет намного больше. Мы видим его качества, но с его проблемами он играет фазами. Нам это понятно, поэтому требования к нему — пробовать через не могу. Мы рады за него, но это плод усилий всей команды, — сказал Рахимов «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Стоит добавить, что весь сезон Даку проводит на уколах из-за какого-то повреждения. Врачи признаются, что албанцу давно нужна операция, но игрок максимально оттягивает решение ложиться под нож. Вероятно, летом Даку все-таки придется обратиться к врачам, что сделает практически невозможным продажу его в другой клуб до зимы.

«Рубин» (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:0 (0:0, 1:0)

Гол:

1:0 — 90, Даку

Следующий матч «Рубин» проведет 17 мая в гостях с «Химками». Чемпионат команда Рахимова будет завершать 24 мая в Казани игрой против «Оренбурга».