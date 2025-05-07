Жительница Лаишевского района потеряла 3 млн рублей на «криптовалюте»

Фото: Динар Фатыхов

Жительница Лаишевского района стала жертвой мошенников и лишилась 3 млн рублей, пытаясь заработать на криптовалютной бирже. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

41-летняя потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, что в марте — апреле текущего года получала предложения о дополнительном заработке на криптовалютной бирже с различных абонентских номеров и через соцсети. Поначалу женщина сомневалась из-за отсутствия средств, однако, поддавшись на уговоры, заложила свой дом и перечислила вырученные 3 млн рублей на криптокошелек злоумышленников.

После того как неизвестные перестали выходить на связь, осознав, что стала жертвой мошенничества, женщина обратилась в правоохранительные органы.

Ранее 19-летний житель Нижнекамска стал жертвой мошенников, потеряв более 1,8 млн рублей. Молодой человек поверил в распространенную схему с «посылкой» и последующим «взломом личного кабинета на «Госуслугах».



Рената Валеева