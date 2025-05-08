СМИ: в Пакистане возле аэропорта около границы с Индией раздались взрывы

В пакистанском Лахоре вблизи границы с Индией были слышны взрывы. Об этом сообщил Samaa TV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

— Несколько взрывов было слышно на шоссе Уолтон в районах Лахора Гопал-Нагар и Насирабад недалеко от аэропорта Уолтон. Люди выбегали из своих домов и сообщали, что видели клубы дыма. Источники в полиции заявили, что недалеко от аэропорта Уолтон был сбит индийский беспилотник, — передает телеканал (цитата по РИА «Новости»).

По данным СМИ, речь идет о беспилотнике размером примерно от 1,5 до 1,8 метра. Он управлялся из-за границы и был сбит с помощью глушения системы. Как говорят источники, устройство использовалось для слежки.

Напряженность между странами возросла после нападения террористов на туристов в Джамму и Кашмире 22 апреля, в результате которого погибли 26 индийцев и один гражданин Непала. В ответ Индия приняла жесткие меры против Пакистана, включая высылку военных атташе и приостановку действия Договора о водных ресурсах. Пакистан, в свою очередь, объявил о приостановке торговли с Индией и закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний.



Индийское министерство обороны объявило о начале операции «Синдур» вечером 6 мая. В ходе операции были нанесены удары по девяти объектам, связанным с террористической инфраструктурой на территории Пакистана, однако индийские войска не атаковали пакистанские военные объекты.

Галия Гарифуллина