На Каме в Тукаевском районе во время рыбалки утонул мужчина

Ему было 62 года

Фото: взято из телеграм-канала ГУ МЧС России по Татарстану

Накануне в Тукаевском районе Татарстана на Каме у микрорайона Первомайка утонул рыбак. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Уточняется, что 62-летний мужчина упал с надувной лодки и пропал. Спасатели обследовали 10 тыс. квадратных метров акватории и 5 км береговой линии, однако поиск результатов не дал.

Ночью на 4 мая тело мужчины обнаружили местные жители у поселка Ильичевский Тукаевского района местные жители. Спасательного жилета на мужчине не было.

Елизавета Пуншева