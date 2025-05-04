На Каме в Тукаевском районе во время рыбалки утонул мужчина
Ему было 62 года
Накануне в Тукаевском районе Татарстана на Каме у микрорайона Первомайка утонул рыбак. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Уточняется, что 62-летний мужчина упал с надувной лодки и пропал. Спасатели обследовали 10 тыс. квадратных метров акватории и 5 км береговой линии, однако поиск результатов не дал.
Ночью на 4 мая тело мужчины обнаружили местные жители у поселка Ильичевский Тукаевского района местные жители. Спасательного жилета на мужчине не было.
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