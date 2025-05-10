Бывший завотделением больницы Альметьевска обвиняется в получении взяток от рожениц

Фото: Динар Фатыхов

Бывший заведующий отделением больницы в Альметьевске обвиняется в получении взяток. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Татарстан.

Следствие полагает, что в период с 2019 по 2022 годы обвиняемый получал от рожениц денежные средства за их госпитализацию и принятие родов. Деньги передавались завотделению после родоразрешения.

Всего по версии следствия было восемь взяток на сумму от 20 до 25 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Ранее, в марте, Минздрав Татарстана раскритиковали из-за невозможности попасть к врачу. В антирейтинге регионов с наихудшей доступностью медицинской помощи оказались Бавлинский, Нижнекамский, Альметьевский, Зеленодольский районы и Набережные Челны.

Зульфат Шафигуллин