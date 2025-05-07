Арест отставного полковника СК в Казани признали законным

Фото: Вильдан Насыров

Бывший начальник отдела Следкома по Приволжскому району Казани Эдуард Закиров останется в СИЗО минимум до 22 июня. Сегодня Верховный суд Татарстана отклонил доводы жалоб на незаконность его уголовного преследования и ареста, сообщил «Реальному времени» адвокат обвиняемого Айрат Уразманов.

На заседании защиту отставного полковника осуществляли двое — Уразманов и его коллега Эдуард Гайнуллин. Они просили о смягчении меры пресечения по делу о превышении должностных полномочий. Представитель прокуратуры просил оставить в силе решение об аресте.

Напомним, под стражей Закиров и его бывший подчиненный Евгений Скрипников находятся с 22 апреля. 24 апреля Советский райсуд Казани по ходатайству СК избрал им самую суровую меру пресечения. Оба вину не признают. Их адвокаты отмечают — все незаконные, по версии следствия, уголовные дела на стадии возбуждения в 2024 году и в процессе работы по ним проходили неоднократные проверки со стороны руководства Следкома по РТ, а также прокуратуры. Претензии по ним появились лишь по истечении года.

Подробности — в материале «Реального времени».