Глава «Стройкома»: «Я из СИЗО не смогу дольщикам помочь, а бежать у меня денег нет»

Заключенный под стражу застройщик провалившейся программы «путинок» в Куюках утверждает, что сам нашел нового инвестора для проблемной стройки ЖК «Яшьлек»

Фото: Инна Серова

Под стражу в СИЗО №1 до 27 марта заключил сегодня по ходатайству следствия Советский райсуд гендиректора казанского ООО «Стройком» — застройщика жилкомплекса «Яшьлек» Фаика Гараева, которого подозревают в мошенническом хищении у дольщиков свыше 330 млн рублей (девелопер строил квартиры по ФЦП «Жилье для российской семьи», так называемые «путинки», но программа провалилась, — прим. ред.). Защита просила применить более мягкую меру — заключение под домашний арест. Доводы обеих сторон и эксклюзивная информация от адвоката Гараева — в репортаже «Реального времени» из зала суда.

«Не сказал, где живет, — значит, может скрыться»



Расследованием уголовного дела о хищении средств дольщиков ЖК «Яшьлек» занимается 2-й отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ. Как сообщил в суде следователь Марат Каюмов, Фаика Гараева, который почти год проходил по делу свидетелем, задержали в среду, 13 февраля, когда он явился на очередной допрос. А на другой день ему предъявили обвинение в хищении средств дольщиков, которое он не признал.

Ходатайство о заключении Фаика Гараева под стражу следствие мотивировало тем, что в деле фигурирует крупная сумма, а также опасением, что в противном случае гендиректор ООО «Стройком» может оказать давление на свидетелей либо скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью.

— Гараев отказывался сообщать следствию о том, где проживает, — уточнил Каюмов.

Представитель прокуратуры Айрат Зарипов позицию следствия в вопросе о мере пресечения поддержал.

Гараевские миллионы

Марат Каюмов сообщил суду, что уголовное дело о мошенничестве со средствами дольщиков ЖК «Яшьлек» было возбуждено 27 марта 2018 года:

— Материалами дела было установлено, что в период с 15 июля 2015 по 18 декабря 2017 года для строительства жилого комплекса «Яшьлек» в Пестречинском районе Республики Татарстан ООО «Стройком» привлекло дольщиков… Было заключено 147 договоров о долевом строительстве с физическими и юридическими лицами на сумму 242 миллиона 346 тысяч 275 рублей. Срок передачи застройщиком объектов долевого строительства, указанный в договорах, — до 1 августа 2017 года…

После уточняющего вопроса представителя прокуратуры Каюмов добавил, что в настоящее время Гараеву инкриминируется уже хищение значительно большей суммы — свыше 330,204 млн рублей, и что каких-либо попыток вернуть дольщикам эти деньги застройщик не предпринимал. Также прозвучало, что из восьми домов в Куюках два ООО «Стройком» подвело под крышу, два — до уровня первого этажа, под один смонтировало фундамент, а строительство еще одного дома остановило на степени котлована.

Сам Фаик Гараев уточнил, что, несмотря на то, что он продолжает работать, то есть исполнять должностные обязанности в качестве гендиректора ООО «Стройком», организация «фактически прекратила работу».

Куда он скроется без паспорта?

— Считаю целесообразным отказать в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении моего подзащитного меры пресечения в виде заключения под стражу, — выступила адвокат Марьям Назарова. — Ранее он не был привлечен ни к уголовной, ни к административной ответственности, не был замечен в противоправной деятельности, на допросы являлся. А доводы следователя основаны только на предположениях и домыслах!

Назарова апеллировала также к УПК РФ, доказывая, что заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности. Защитница дала понять, что средства дольщиков не были мошеннически похищены, а истрачены на дело, указав на то, что часть домов в жилкомплексе «Яшьлек» практически построена, а само строительство еще не завершено.

— К тому же у Гараева отсутствует заграничный паспорт, — сообщила она, возражая на доводы следствия, что ее подзащитный может скрыться.

А после судебного заседания Назарова уточнила специально для корреспондента «Реального времени», что у Гараева в момент ареста были изъяты документы по объекту, их отсутствие помешало сегодня привести дополнительные доводы в пользу ее подзащитного и что для завершения строительства Фаик Гараев уже нашел нового инвестора. Название этой фирмы, сказала Марьям Назарова, будет скоро обнародовано:

— Вызывает сомнение также сумма, которую называет следствие. Следователи просто сложили стоимость всех заключенных с дольщиками договоров, а на самом деле далеко не все они внесли оговоренные суммы полностью. Кто-то заплатил не все, а только 20 процентов.

По словам адвоката, прежде чем судить о размере причиненного дольщикам ущерба, следует провести экспертизу.

«Я там не смогу помочь»

Сам Фаик Гараев также убеждал суд, что не собирается удариться в бега, и ходатайствовал о смягчении меры пресечения:

— Мне 64 года, гипертония, сердце пошаливает. А что я не сообщал следователю, где живу, — так это потому, что я развелся, живу отдельно от жены, у друзей. Она тоже уже немолодая. Не сообщал адрес, потому что семью скрывал, — чтобы должники не ходили и не долбили!

В том, что ЖК «Яшьлек» так и не был сдан, гендиректор ООО «Стройком» обвинил татарстанский Минстрой, подчеркнув, что, несмотря на отсутствие поддержки со стороны чиновников, старался сделать все возможное, чтобы сдать жилкомплекс в Куюках:

— Там дольщики — простые, очень простые люди. Я считал себя [перед ними] морально ответственным. У меня умысла не было, чтобы увести деньги! На объекте работали 120 человек, я белую зарплату всем платил, приобретал технику, я за все могу отчитаться. Я до последнего пытался достроить.

Гараев также подчеркнул, что он «не рвался» в застройщики на «Яшьлек», — по его утверждению, его, опытного специалиста, более 30 лет отработавшего в строительстве и понимавшего, какими проблемами обернется попытка построить жилье «по цене 30—35 тысяч за квадратный метр при себестоимости 40 тысяч», чуть не силой в Минстрое уговорили «повесить на шею это ярмо» и обещали поддержать, но, как в таких случаях говорят, «кинули». Он повторил, что многократно пытался найти деньги на достройку социально значимого объекта в Куюках и в Минстрое РТ ему «обещали поддержку и кредит под 13—14 процентов годовых», однако кредит так никто и не дал.

— Буквально в феврале новый инвестор должен приступить [к работам в Куюках], — прибегнул Фаик Гараев к последнему доводу. — Я там [в СИЗО] не смогу дольщикам помочь. Я никогда не буду давить на свидетелей, а бежать у меня денег нет…

Однако суд счел доводы следствия и прокуратуры более убедительными.