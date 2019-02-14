Следком взялся за «Стройком»: у гендиректора ищут 300 миллионов рублей дольщиков ЖК «Яшьлек»

После приезда Путина в Казань не сдавший квартиры застройщик получил временные «апартаменты» в изоляторе

Фото: Гуландам Фатхуллина (на фото - Фаик Гараев)

Главного строителя ЖК «Яшьлек» в Куюках задержали по делу об афере на 330 млн рублей сразу после визита в Казань Владимира Путина, с участием которого на заседании президиума Госсовета РТ обсуждался вопрос об улучшении жилищных условий россиян. По версии Следкома, сотни миллионов в 2015—2017 годах были похищены по договорам долевого участия 150 граждан. Вину в преступлении задержанный гендиректор и совладелец ООО «Стройком» Фаик Гараев не признает. «Реальное время» — об уголовной стороне стройки.



Дома не построены, деньги не возвращены



Новость о задержании Фаика Гараева разлетелась среди его дольщиков моментально. На данный момент известно немного. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере казанские силовики возбудили еще в марте 2018 года и в отношении неустановленных лиц. По этому делу сотрудники Следкома по РТ допрашивали Гараева в качестве гендиректора и совладельца ООО «Стройком», но лишь как свидетеля. Его статус поменялся после 10 с лишним месяцев следствия.

13 февраля застройщик был задержан, а сегодня ему уже предъявили обвинение в хищении 330 млн рублей сразу по трем эпизодам мошенничества. По информации источников «Реального времени», в первом фигурирует эпизод на 2 млн 155 тысяч рублей по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома №4 в ЖК «Яшьлек» в селе Куюки Пестречинского района со сроком сдачи в августе 2016 года, во втором — договор 2017 года на такую же сумму и с теми же сроками по строению №3 в том же ЖК.

Третий эпизод охватывает период с июля 2015 года по июль 2017 года и интересы еще 145 дольщиков. Общий ущерб по делу за время расследования вырос с 230 до 330 млн рублей. Эти деньги люди отдали «Стройкому». Строительство обещанных им домов не завершено, деньги не возвращены.

Из четырех домов жилкомплекса «Яшьлек» два были подведены под крышу, остальные остались на уровне фундаментов. Фото pestrecy-rt.ru



Каюк в Куюках



Тревогу по поводу судьбы жилого комплекса «Яшьлек» в поселке Куюки участники программы «Жилье для российской семьи» забили в январе 2017 года. На долевое участие в строительстве четырех трехэтажных трехподъездных жилых домов далеко за Салмачами «подписались», мягко говоря, небогатые граждане — те, кому не по карману было купить жилье поближе.

Застройщик, ООО «Стройком», начал работы в Куюках летом 2015 года и обещал сдать дома 1 мая 2016-го. Однако затем сдача отодвинулась на 1 августа, а потом и вовсе оказалась под вопросом. Руководитель компании Фаик Гараев объяснил это тем, что застройщик не «потянул» в буквальном смысле слова золотые инженерные сети — не хватило средств протащить трубы на такое расстояние от Казани.

Татарстанский Минстрой тогда оправдывал застройщика, дескать, накладка произошла из-за того, что Агентство по ипотечному жилищному кредитованию изменило механизм строительства и выкупа сетей по федеральной программе «Жилье для российской семьи». И успокаивал участников программы обещаниями поспособствовать получению ООО «Стройком» кредита на эти цели в «Банке Казани».

Однако в марте 2018 года ООО «Стройком» вывезло со стройки в Куюках неиспользованные стройматериалы и продало их, чтобы расплатиться по долгам перед своими работниками. А в исполкоме Пестречинского района (Куюки не Казань) и в Минстрое стали рассказывать дольщикам, что ищут нового инвестора.

С тех пор программа «Жилье для российской семьи» тихо закрылась, из четырех домов жилкомплекса «Яшьлек» два были подведены под крышу, тогда как остальные два остались на уровне фундаментов, а пестречинские и республиканские чиновники провели немерено совещаний по поводу ситуации в Куюках и обещают так и не получившим квартиры участникам программы найти нового инвестора.

В мае 2018-го Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ сообщило, что «правительством РТ одобрено вхождение в проект нового участника». Фото pestrecy-rt.ru

На безрыбье и мошенник — инвестор

В прошлом же году ситуация с поисками инвестора для ЖК «Яшьлек» дошла до апогея — чиновники пообещали сдать дома в первом полугодии 2018 года, на полном серьезе представили дольщикам в качестве нового инвестора беглого афериста.

В мае 2018-го Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ сообщило, что «правительством РТ одобрено вхождение в проект нового участника» — московского инвестора. Название компании не разглашалось, а обещания от имени инвестора в Казани на совещаниях самого высокого уровня раздавал якобы сотрудник московской фирмы SP Development LLC Евгений Сипак.

На самом деле этот гражданин попросту воспользовался неизвестно где раздобытым дубликатом водительских прав некоего Евгения Сипака.

По этому «документу» он не только беспрепятственно проникал в тщательно охраняемое здание татарстанского правительства, но и был принимаем высокими официальными лицами.

В реальности этот житель Самарской области, непохожий на фото на дубликате прав, пять лет находился в международном розыске, поскольку сбежал из-под домашнего ареста, под который угодил по подозрению в мошенничестве. За ним тянулся «букет» уголовных дел, и усилиями сотрудников УБЭП МВД по РТ лже-Сипак был 23 августа задержан на ступеньках Верховного суда РТ, куда неосмотрительно пытался забежать в попытке скрыться от полицейских, поджидавших его в кабмине.

Лжеинвестора отправили по подсудности — на родину, и его поимка до сих пор оставалась, пожалуй, единственным позитивным событием для дольщиков ЖК «Яшьлек».

Дольщики ЖК «Яшьлек» в банкротстве не заинтересованы: в этом случае резко падают шансы на то, что они получат квартиры в домах, в строительство которых они вложились. Фото Максима Платонова

Когда банкротство не выход

В Следкоме по РТ комментировать дело против Гараева не спешат. Воздерживается от общения с прессой и адвокат задержанного. По некоторым данным, вопрос об избрании застройщику меры пресечения еще не решен. Вину в аферах с долевым строительством он не признал, уточняют источники «Реального времени».

А на сайте Арбитражного суда РТ появилась информация о том, что 11 января 2019 года было принято к производству заявление ОАО «Сетевая компания» о банкротстве ООО «Стройком».

Дольщики ЖК «Яшьлек» в банкротстве не заинтересованы: в этом случае резко падают шансы на то, что они получат квартиры в домах, в строительство которых они вложились. Нового инвестора на ЖК «Яшьлек» способны были привлечь только имеющиеся в собственности ООО «Стройком» 25,2 га земли в Куюках. Если они пойдут с молотка, то какой резон кому бы то ни было инвестировать в рухнувшее «Жилье для российской семьи»?

«В то время как на Госсовете РФ в Иннополисе готовятся к встрече Путина 12 февраля, обсуждая, как улучшить жилищные условия людей, обманутые федеральной программой «Жилье для российской семьи» инвалиды, дети-инвалиды, ветераны боевых действий выходят на одиночные пикеты от безысходности. Стройка стоит, в микрорайоне «Яшьлек» ничего не решается», — написали в «Реальное время» дольщики долгостроя в Куюках накануне визита в Казань президента России.

Ирина Плотникова, Инна Серова