В России за сутки потушен 41 лесной пожар, продолжается борьба с огнем в шести регионах

С января большая часть лесных пожаров — 76,6% — ликвидирована менее чем за сутки с момента обнаружения

За прошедшие сутки в России был ликвидирован 41 лесной пожар в 15 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 65 лесных пожаров, охвативших шесть регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.



В тушении огня задействовано 2 350 человек, 371 единица техники и шесть воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки — 48 воздушных судов. Отмечается, что с января большая часть лесных пожаров — 76,6% — ликвидирована менее чем за сутки с момента обнаружения.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в трех регионах. Особый противопожарный режим действует в 54 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 83 регионах.

Галия Гарифуллина