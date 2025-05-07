В России за сутки потушен 41 лесной пожар, продолжается борьба с огнем в шести регионах
С января большая часть лесных пожаров — 76,6% — ликвидирована менее чем за сутки с момента обнаружения
За прошедшие сутки в России был ликвидирован 41 лесной пожар в 15 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 65 лесных пожаров, охвативших шесть регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
В тушении огня задействовано 2 350 человек, 371 единица техники и шесть воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки — 48 воздушных судов. Отмечается, что с января большая часть лесных пожаров — 76,6% — ликвидирована менее чем за сутки с момента обнаружения.
В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в трех регионах. Особый противопожарный режим действует в 54 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 83 регионах.
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