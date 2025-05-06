Суд Татарстана по вердикту присяжных признал казанца виновным в заказе убийства за $3 тысячи

Ибрагиму Закиеву назначили 19 лет колонии строгого режима

Фото: Ирина Плотникова

19 годами колонии строгого режима наказал сегодня Верховный суд Татарстана казанца Ибрагима Закиева, который шесть лет находился в международном розыске. Ранее коллегия присяжных признала его виновным в заказе убийства кредитора в январе 2004 года за 3 тысячи долларов США и не виновным в смертельном избиении члена группировки «Грязь» в июле 2003 года, передает из суда журналист «Реального времени».

С учетом вердикта сегодня Закиеву вынесли обвинительно-оправдательный приговор. При этом в ходе прений гособвинители запрашивали 19,5 года колонии строгого режима. Тогда как защита ставила вопрос о роспуске коллегии присяжных и пересмотре дела.

Сам Ибрагим Закиев настаивал на полной невиновности и оговоре со стороны двух человек, один из которых является бывшим сотрудником полиции, а другой — наркоманом с большим стажем, который сам осужден по делу о заказном убийстве.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Я считаю, что нет никаких доказательств моей виновности. Поэтому я категорически не согласен с вердиктом присяжных по эпизоду убийства Салахутдинова», — заявил подсудимый сегодня в последнем слове. Он отметил, что весь эпизод строится на показаниях Ильгама Сафиуллина, заявив, что в деле нет данных ни об одном телефонном звонке между ним и погибшим Салахутдиновым, тогда как сторона обвинения настаивала на их длительном знакомстве и финансовых отношениях.

Преступления, в которых обвинялся подсудимый, имели место в 2003–2004 годах, преследование Закиева началось в 2016-м. На тот момент в Татарстане он уже не проживал. В 2017-м ему заочно предъявили обвинение по одному убийству и объявили в международный розыск, хотя данных о пересечении границы не имелось. В июле 2023-го разыскиваемый поехал в командировку из Москвы в Нижний Новгород и был задержан. После водворения в СИЗО Казани ему предъявили обвинение еще в одном давнем убийстве. В 2024-м присяжные признали Закиева невиновным в обоих преступлениях, однако в последующем оправдательный приговор отменил Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции, и фигурант вновь оказался под стражей в качестве обвиняемого.

Во второй раз коллегия присяжных признала доказанным один эпизод дела, указав при этом, что снисхождения обвиняемый не заслуживает:

«Убийство Ильдуса Салахутдинова за 3 тысячи долларов». По версии обвинения, больше 20 лет назад у Закиева с Салахутдиновым произошел конфликт ввиду личной неприязни и нежелания первого «возвращать неустановленную следствием сумму долга» второму, после чего заемщик решил устранить своего кредитора и предложил своему знакомому Ильгаму Сафиуллину найти киллера. Тот согласился и обратился к Андрею Аршинову, которому ранее помог купить пистолет с глушителем и патронами калибра 9 мм, пообещав за убийство вознаграждение в сумме $3 тысяч (85,7 тысячи рублей на дату убийства), полагают силовики. Аршинов привлек и знакомого водителя Романа Сибгатуллина, сказав, что тот получит половину, когда поможет скрыться с места преступления. Утром 24 января 2004 года стрелок дождался прихода Салахутдинова к его «девятке» у дома на Чуйкова и расстрелял, когда тот сел в авто. Утром следующего дня раненый скончался в больнице.

Аршинов, по версии обвинения, кинулся к дому, где его должна была ждать машина Сибгатуллина, но тот испугался и рванул с места сразу после выстрелов. А после смерти жертвы Сафиуллин передал Сибгатуллину 51 тысячу рублей для последующей передачи Аршинову, но пугливый водитель не побоялся кинуть киллера и делиться с ним не стал. По версии обвинения, указанную сумму Сафиуллин получил от заказчика убийства Ибрагима Закиева, который до 2012 года носил имя Ямаша Шамсутдинова. В 2018-м по этому делу Аршинов как киллер получил 20 лет колонии строгого режима, Сибгатуллин и Сафиуллин как пособники — 10,5 года и 9 лет соответственно. В назначенное наказание по приговору вошли и другие эпизоды — разбой с покушением на убийство и незаконный оборот наркотиков, на которых и повязали эту троицу в 2016-м.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, позицию СК, МВД и прокуратуры и по тому эпизоду, по которому Закиев был оправдан:

Эпизод 2. «Месть за побитых членов ОПГ «Грязь»: по версии обвинения, в ночь с 12 на 13 июля 2003 года казанца Геннадия Морогова подкараулили у его дома и избивали до смерти, используя «неустановленные следствием предметы по типу арматуры, металлического прута, деревянной биты или другие предметы» схожей конструкции, а также собственные руки и ноги, а еще стреляя в жертву из травматического пистолета «Оса». После чего загрузили тело в багажник автомобиля, увезли в лесопосадку на железнодорожной станции Лагерная и оставили там. Это нападение силовики считают ответным ходом за то, что Морогов с неустановленными лицами ранее избил двух представителей группировки «Грязь» Кочерганова и Хайруллова. Якобы те мешали вскрывать чужие авто на своей охраняемой стоянке.

В обвинении фигурируют пять нападавших на Морогова, включая «грязевских». Среди них — скончавшийся в 2015-м Руслан Хайруллов, а также Рамиль Абдрахманов и Артем Русаков, которые предстали перед судом еще 6 лет назад и получили по 13 лет колонии строгого режима. Закиева в расправе над Мороговым обвинили лишь в 2023 году, уже после водворения в СИЗО по первому эпизоду. Показания в качестве свидетеля того жестокого избиения в 2016 году давал все тот же попавший в оборот по делу о наркотиках Сафиуллин.