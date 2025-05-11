Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано у южных Курил
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в Тихом океане вблизи южных Курил 11 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.
Эпицентр подземных толчков находился в 114 километрах юго-восточнее острова Итуруп, на глубине 34 километров.
На Итурупе землетрясение могли ощутить силой до 2 баллов, тревога цунами не объявлялась.
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