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Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано у южных Курил

09:46, 11.05.2025
Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано у южных Курил
Фото: Арсений Фавстрицкий

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в Тихом океане вблизи южных Курил 11 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

Эпицентр подземных толчков находился в 114 километрах юго-восточнее острова Итуруп, на глубине 34 километров.

На Итурупе землетрясение могли ощутить силой до 2 баллов, тревога цунами не объявлялась.

Матвей Гавриков

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