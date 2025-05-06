Нападавший на сотрудников ДПС в Махачкале признал вину и дал показания

Фото: Ирина Плотникова

Один из участников нападения на сотрудников ДПС в Махачкале, находящийся в больнице, признал вину и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего. Об этом сообщает телеграм-канал СУ СК по Дагестану.

Мужчине предъявлены обвинения по статьям 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 УК РФ (угон без цели хищения), 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и 226 УК РФ (хищение оружия).

Напомним, что 5 мая в Махачкале произошло нападение на наряд ДПС. Нападавшие завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться. Один из них был ликвидирован. В результате нападения погибли три человека, в том числе двое сотрудников полиции. Пять человек получили ранения, включая трех гражданских лиц.



Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что все причастные к нападению понесут суровое наказание. Власти республики приняли решение выплатить семьям погибших сотрудников полиции по миллиону рублей. Пострадавшим, в зависимости от степени тяжести, будет оказана помощь в размере до 500 000 рублей.

Рената Валеева