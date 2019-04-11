«Наша задача не в прибыли»: «Астелла групп» хочет достроить ЖК «Яшьлек» с турецкими партнерами

Выкупившая «Стройком» фирма обещает инвестировать первые 140 млн рублей в долгострои в Куюках

Директор компании «Астелла групп» Светлана Заутинская рассказала «Реальному времени», как планирует достроить ЖК «Яшьлек» в Куюках. Минимальная сумма, необходимая для запуска шести домов, — 140 млн рублей. По словам Заутинской, в достройке комплекса планирует участвовать крупная российско-турецкая компания, название ее пока не раскрывает. При этом глава «Астелла групп» утверждает, что ей «мешают» получить необходимые документы и провести аудит, ожидая, что она просто погасит все долги «Стройкома». В Минстрое, как и в Фонде поддержки дольщиков РТ, по-прежнему с большой настороженностью относятся к обещаниям нового инвестора и пока не видят финансовых возможностей для их исполнения.

Инвестор с уставным капиталом 10 тысяч рублей

Месяц назад компания «Астелла групп» заявила о своей готовности достроить жилой комплекс «Яшьлек» в Куюках. Новость озвучили в ходе апелляции на арест Фаика Гараева — учредителя и гендиректора фирмы «Стройком». Сообщалось, что «Астелла групп» выкупила 51% доли в уставном капитале «Стройкома» — компании-застройщика микрорайона.

О новом инвесторе известно немного. Согласно данным системы «СПАРК Интерфакс», ООО «Астелла групп» зарегистрировано в деревне Куюки Пестречинского района в августе прошлого года и занимается деятельностью заказчика-застройщика и генподрядчика. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Единственным учредителем и директором фирмы числится Светлана Заутинская. Правда, сначала, с августа по октябрь, половина фирмы принадлежала Юрию Баскакову. О нем известно, что он был совладельцем ООО «Энергострой НЧ», но на данный момент это предприятие ликвидировано.

Ранее в татарстанском Минстрое, как и Фонде поддержки дольщиков РТ, с сомнением отнеслись к серьезности намерений «Астелла групп», обращая внимание на недостаток средств для достройки ЖК «Яшьлек» и оплату долгов застройщика.

— У нас нет информации о наличии у них источников для завершения строительства этих объектов. Они нам не предоставили финансовый план освоения этих участков. Если вы заинтересованы строить, покажите, откуда у вас прибыль. Мало того, что нужно построить шесть проблемных домов, еще нужно вернуть долги по земельным участкам, еще нужно прибыль получить, — говорил исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков. По его словам, для достройки шести домов в Куюках потребуется порядка 150—200 млн рублей, для погашения долгов за землю — еще более 200 млн рублей.

Светлана Заутинская рассказала, что «Астелла групп» готова привлечь для достройки комплекса в Куюках крупных партнеров. Фото kazan.domros.com



«Астелла групп» надеется на турецких партнеров?

Однако Светлана Заутинская в беседе с корреспондентом «Реального времени» рассказала, что «Астелла групп» готова привлечь для достройки комплекса в Куюках крупных партнеров.

— В суде сообщили, что ваша компания хочет выступить в качестве инвестора ЖК «Яшьлек». Остаются ли в силе эти намерения?

— Да, остаются.

— Есть конкретный план действий?

— Он давно есть. Если бы нам в открытую не мешали, мы бы уже давно все осуществили.

— Сколько средств нужно для достройки комплекса?

— Вопрос пока шел о реализации проекта по шести домам. Чтобы запустить первую очередь, нужно порядка 140 млн рублей. Это без долгов «Стройкома», только строительство.

— И у вас эти деньги есть? В Минстрое и ФПП РТ говорят, что не видят у вас необходимых источников..

— Они не считали, особо не смотрели. Они ждут, пока мы напрямую зайдем, погасим там долги. А сами упорно пытаются противодействовать нам в этом деле. Мы до сих пор не можем ни вытащить документы, ни довести аудит до конца, понять реальную картину «Стройкома», чтобы проанализировать его хозяйственную деятельность. Для любого инвестора это большой риск — заходить с закрытыми глазами в проект. Додумываем, не сидим сложа руки, надеемся, что все хорошо будет. В ближайшую неделю, наверное, более конкретная информация будет. Я думаю, что мы это продолжим.

— Реально ли получить на этой стройке прибыль?

— Наша задача даже не в прибыли, а сдать эти дома, решить проблемы дольщиков. Все остальное уже даже не столь актуально. Мы найдем на чем заработать, на других площадях. Но людям хочется помочь.

— У вас уже был опыт работы в девелоперских проектах?

— Да.

— Можете назвать какой-нибудь из них?

— Может быть, не наш опыт даже вам больше нужен, а компании, которая заходит к нам. Может быть, преждевременно об этом говорить. Компания очень большая, российско-турецкая. Были некоторые проблемы, они не могли быстро зайти. Они от проекта не отказываются. Мы ждем их приезда. На рабочей встрече будут оговорены графики, поступления, погашение долгов; решено, когда они заводят технику, рабочих на стройку. Ждем, когда уже будут названы конкретные даты, чтобы перед дольщиками немного отчитаться, успокоить людей.

— Вы уже вошли в состав учредителей «Стройкома»?

— Мы пока не можем этого сделать только лишь потому, что есть ограничения на регистрационные действия.

Светлана Заутинская: «Ждем, когда уже будут названы конкретные даты, чтобы перед дольщиками немного отчитаться, успокоить людей». Фото vk.com

Обжегшись на лжеинвесторе

Впрочем, настороженное отношение татарстанского правительства к новому инвестору вполне объяснимо с учетом истории с предыдущим претендентом на эту роль. Также много обещал дольщикам «Яшьлека» предприниматель Евгений Сипак, который на деле оказался мошенником, находящимся в международном розыске, использовавшим чужое имя. Человек, представлявшийся Сипаком, называл себя директором по развитию московской компании SP Development LLC, а на деле оказался жителем Самарской области, в отношении которого были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Мужчина сбежал из-под домашнего ареста в Казань, где и убеждал чиновников в своем желании достроить дома.

Конечно, этот эпизод вызвал недоумение у многих — как получилось, что лже-Сипак был вхож в высокие кабинеты, используя дубликат чужих прав? На тот период в республике всерьез рассматривали SP Development LLC в качестве инвестора, о чем сообщали в Минстрое РТ.

Похоже, что в этот раз татарстанские власти решили внимательнее присмотреться к финансовому положению потенциальных инвесторов. Тем более что подробностями своего плана «Астелла групп» с ними не делится. Как рассказал «Реальному времени» исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков, ему ничего о крупном российско-турецком партнере фирмы неизвестно.

«Единственно верный путь — идти по линии банкротства застройщика «Стройком», считает Ильшат Гимаев. Фото minstroy.tatarstan.ru

«Яшьлек» достроят через банкротство

Ранее замминистра строительства архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев рассказал корреспонденту «Реального времени», что на сегодняшний день планируется использовать привычную схему, когда за достройку проблемных домов новый подрядчик получает земельный участок.

— Единственно верный путь — идти по линии банкротства застройщика «Стройком». Конкурсный управляющий разложит очередников по закону. Дольщики будут очередниками первой категории. Будет привлечен новый подрядчик (по итогам банкротства с конкурсным управляющим), он достроит эти дома за счет федеральных земельных участков, которые мы будем предоставлять по указу президента РТ без аукциона, — говорил Ильшат Гимаев.

Напомним, в отношении ООО «Стройком» процедура банкротства была введена в начале марта 2019 года Арбитражным судом Татарстана. Заявителем выступила «Сетевая компания». Размер долга застройщика перед энергетиками составил почти 2 млн рублей, неустоек — почти 6 млн рублей.