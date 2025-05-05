МВД по Дагестану: в Махачкале трое полицейских погибли при перестрелке

Фото: Динар Фатыхов

В Махачкале произошла перестрелка, в результате которой погибли и пострадали сотрудники полиции. Об этом сообщили в администрации города.

По информации главы Дагестана, водитель автомобиля открыл огонь по полицейским. В МВД по Дагестану уточнили, что в результате нападения предварительно пострадали три человека. Позже стало известно, что погибли трое полицейских.

После нападения в городе введен план «Перехват», злоумышленники скрылись на служебном автомобиле. В ведомстве также заявили о ликвидации одного из нападавших на наряд ДПС.

Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию остальных преступников.

Рената Валеева