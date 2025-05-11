Как австрийцы развивали в СССР горные лыжи и воевали в Красной армии

Разные судьбы австрийских коммунистов СССР: война с нацистами, смерть в тюрьмах, участие в чемпионатах страны

Фото: Реальное время

Горные лыжи и альпинистсткий спорт в СССР начали развивать с помощью австрийских коммунистов и социалистов, которые затем воевали друг против друга в войсках Советской армии и вермахта. К 80-летию Великой Победы спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о малоизвестных фактах в истории нашей страны.

Финские лыжники составили спортивную гордость Карело-Финской ССР

В 30-е годы ХХ века Советский Союз широко открыл двери иностранным гражданам, в том числе и представителям спортивного мира. Во время мирового экономического кризиса 1929 года в СССР переехали несколько тысяч финнов из Америки, эпицентра экономического кризиса, и около 12 тысяч финнов, поселившиеся в советской Карелии.

Судьба их сложилась по-разному, включая спортсменов. Георг Хилтунен родился в Америке, но после революции вернулся на родину предков, в Петрозаводск, столицу Карело-Финской ССР. В 1939 году стал серебряным призером чемпионата СССР в составе команды в эстафетной гонке. В начале Великой Отечественной войны был арестован и тут же расстрелян. Два финна — легкоатлет Микко Суокас и лыжник Вилахо Оксанен — были расстреляны в 1938 году.

В то же время спортивную гордость Карело-Финской ССР до войны представляли Мария Ахокас, Якко Арфман, Карл Валениус, Урхо Кирьявайнен, Альма Миетсо, Вяйно Саукко, Гейк Сивонен, Урхо Хаккая, Тойсто Юсти.

Два года в СССР жил немецкий шахматист Эммануил Ласкер, второй чемпион мира. Сюда переехал Андрэ Лилиенталь из Венгрии, который в 1937 году стал участником чемпионата СССР, будучи гражданином иностранного государства и получив советский паспорт только в 1939 году. Также в нашу страну переехал чехословацкий гроссмейстер Сало Флор.

Немецкий шахматист Эммануил Ласкер. взято с сайта wikimedia.org/неизвестный автор

Еще один венгр, Дьюла Вашш, остался в СССР после Первой мировой войны, став одним из отцов-основателей спортивного общества «Динамо» в Татарской АССР. В футболе советские команды тренировали венгр Дьюла Лимбек («Локомотив»), Антонин Фивебр («Спартак») из Чехии. Американец Сидней Джексон поднимал бокс в Узбекистане.



У советского австрийца снимались Александр Збруев и Людмила Чурсина

На этом фоне любопытным выглядит массовый приезд в Советский Союз группы австрийских коммунистов, которые стали развивать в стране Советов горнолыжный спорт и альпинизм.

В числе наиболее известных австрийцев в истории СССР кинорежиссер Герберт Раппапорт. Он сбежал из Германии, опасаясь преследования, как еврей, а переезд в СССР стал осознанным, поскольку Раппапорт был коммунистом и получил предложение снимать здесь кино. Будучи осыпан сталинскими премиями, он снял после войны наиболее известный фильм «Два билета на дневной сеанс».

Александр Збруев и Людмила Чурсина в фильме Герберта Раппапорта «Два билета на дневной сеанс». скриншот из фильма «Два билета на дневной сеанс»

Что касается представителей горных лыж и альпинизма, то они перебрались в СССР двумя годами ранее, после поражения вооруженного восстания, организованного коммунистами и «Шуцбундом» («Союз обороны» — военизированная организация местных социал-демократов) в 1934 году. В общей массе их было 807 членов «Шуцбунда», а с членами семей общее количество составило порядка 1 400 человек. По распоряжению Иосифа Сталина для австрийских беженцев в Москве выделили отдельный дом, который так и называли — «шуцбундхаус». Среди обитателей дома проживали два брата-эмигранта из Австрии Йозеф и Эрих Гупманы. Йозеф Гупман продолжал бороться с нацизмом, отправился в Испанию и там погиб.

Австрийцы стремились интегрироваться в советское общество. Коммунист из Швейцарии Гуго Сэлл, еще один участник Флорисдорфского восстания в Австрии, также эмигрировал в СССР. В 1937-м он и австриец Витольд Радель стали участниками нашумевшего восхождения на гору Ушба (Северный Кавказ). Там встретились две группы Евгения Абалакова и Елены Казаковой, в состав которой входил и швейцарец Сэлл. В подобных восхождениях в те годы принимали участие и австрийцы Вальтер Цейдлер и Фердинанд Кропф, о котором речь пойдет позже, и украинец из Австро-Венгерской Галиции Петр Заричняк, переехавший в СССР в 1924 году. Тогда официальных соревнований еще не было, и подобные восхождения приравнивались к рекордным достижениям.

Горные лыжи

Наиболее известен в этом плане Густав Деберль. Переехав в СССР, он стал заниматься тренерской работой и подготовил одного из сильнейших горнолыжников СССР довоенного периода Вадима Гиппенрейтера. Вадим Евгеньевич, проживший почти 100-летнюю жизнь (с апреля 1917-го по июнь 2016-го), тренировался у Деберля до 1937 года, когда австрийца арестовали и сослали на Колыму, где он потерял левую руку почти по локоть. Освободившись через 10 лет, он вернулся к практике инструктора-методиста по альпинизму. В 1953 году переехал в Австрию, где погиб в 1976-м в автокатастрофе.

Вадим Гиппенрейтер В 1934 году начал кататься на горных лыжах под руководством эмигрировавшего из Австрии Густава Деберля. взято с сайта kremlin.ru

Деберль не имел права выступать в чемпионатах СССР, как его подопечный Гиппенрейтер, но зато он стартовал в неофициальных соревнованиях, таких как всесоюзные чемпионаты профсоюзов по лыжному спорту. Среди призеров лыжных соревнований 30-х годов в СССР Деберль зачастую делил пьедестал почета с соотечественником Францем Бергером.

Переехал в СССР Эдгард Маурер с сыном Вольдемаром, который затем взял себе новые имя-фамилию, став Владимиром Нагорным (он же Вольдемар Эдгардович Маурер-Нагорный), профессор МГУ, инициатор строительства трамплинов на Воробьевых горах в Москве.

Горные лыжи в Советском Казахстане отправилось развивать трио австрийцев — Антон Вейс, Иван Грузис и Витольд Радель. Они приехали на Чимбулак в сопровождении пионеров советского горнолыжного спорта Кирилла Гусева и Владимира Миклашевского. Что любопытно, детскую горнолыжную секцию там организовали при деятельной помощи местного НКВД. Ученик Ивана Грузиса Виктор Колокольников, который в Австрии работал профессиональным тренером по горным лыжам, погиб в 1942 году в боях под Полтавой. Другой его ученик, орденоносец Юрий Менжулин, пережил блокаду в Ленинграде, после чего, окончив артиллерийское училище и воюя с 1943 года, закончил войну в Праге. У семейного дуэта Мауэров обучался фронтовик Дмитрий Ростовцев, будущий тренер сборной СССР по горнолыжному спорту, автор многих методических пособий по этому виду спорта.



Австрийцы женились на советских женщинах

После окончания Великой Отечественной войны на Чимбулак из Германии доставили подъемники в счет репараций за экономические и производственные потери Советского Союза во время войны. Уже в СССР Радель получил звание мастера спорта по беговым лыжам и альпинизму, который он развивал в МВТУ им. Баумана.

Как вспоминали потомки австрийских политических эмигрантов, «шуцбундовцы» сражались за Советский Союз, как за свой собственный дом, с началом войны вступили в Красную Армию с просьбой отправить их воевать «за нашу вторую Родину».

Фердинанд Кропф родился в царской России, и после революции его семья вернулась на родину, в Австрию. Кропф, став социалистом, принял участие в попытке вооруженного восстания 1934 года, после которого с 14 товарищами бежал в Чехословакию, откуда из лагеря политбеженцев он был депортирован в СССР, где занялся альпинистским спортом, женился на Клавдии Кучкиной (общий сын Александр), затем на своей подопечной по альпинистскому спорту Любови Бутаревой (общая дочь Светлана). Затем их пути разошлись, и Кропф воевал в горах Австрии, Италии и Югославии, а его супруга Любовь Кропф (Бутарева) в родных Кавказских горах.

Любовь Кропф (Бутарева). взято с сайта alpklubspb.ru

Уже получив советское гражданство, Кропф вместе с Бергером служил в ОМСБОН, отдельной мотострелковой бригаде особого назначения. Плечом к плечу с советскими гражданами в этих отрядах с нацистами воевали 125 испанцев, около 100 болгар, 11 вьетнамцев, а также австрийцы, американцы, китайцы, немцы, поляки, чехи, румыны.



На советской женщине Светлане Покровской женился и альпинист Франц-Йозеф Зауберер, после чего в 1938 году его ожидала депортация в Австрию, где он погиб после налета американской авиации.



Иностранные спортсмены на полях сражений

Франц Бергер в начале Великой Отечественной войны пошел добровольцем в Красную армию, где получил псевдоним Макс Штарк. Это было специальное подразделение, целиком состоявшее из иностранцев, причем на 40% это были австрийцы. Они готовили разведчиков, радистов и парашютистов, которых забрасывали в тыл противника. Бергер и его соотечественник Иоганн Дитрих воевали в одном из партизанских отрядов, оба они погибли.



Рудольф Шпицер, профессиональный гид и преподаватель горнолыжного дела, не был согласен с жизнеустройством шуцбундовцев на новой родине, из-за чего получил четыре года тюремного заключения по статье «антисоветская агитация и пропаганда». Это был 1935 год, тогда еще законы были относительно мягкими в этом направлении. Выйдя на свободу, Шпицер не обозлился, а содействовал командованию Красной армии в ходе боевых действий на Кавказе. И только после войны вернулся на родину, в Австрию.

Австриец Александр Вайда стал бойцом бригады особого назначения НКВД. «Мы расправлялись с мародерами, грабившими покинутые квартиры, — расстреливали их на месте» — так австриец из НКВД описывает октябрь 1941 года в Москве, к которой подходили немецкие войска. Более того, во время их первого боевого дежурства, австрийцы напугали горожан, когда маршировали строевым шагом и пели по-немецки. Увидев испуганные лица москвичей, австрийцы поняли, что надо переходить на русский язык.

Герберт Ромбах отправился добровольцем буквально на следующий день после объявления войны. Правда, на фронте он провел только год, после чего был делегирован командованием в качестве лектора в Центральную антифашистскую школу для австрийских военнопленных. Милан Урбан погиб в бою под Ленинградом. Воевал и казахстанский австриец Витольд Радель.

Альпинисты в вермахте

Судьба австрийцев в СССР зачастую была трагичной с обеих сторон. Теодора Ракветца и его отца схватило гестапо под Берлином — их казнили в концлагере Маутхаузен. Один из братьев Вирлендеров, Йозеф, был убит немцами в Польше, Иоганна отправили на Колыму, где он погиб, как и Эдуард Ланге, в то время, как его брата Алекса Ланге поначалу арестовали, затем интернировали в Германию. Погиб в лагерях и их соотечественник Леопольд Хубачек. Отсидели полные сроки от 8 до 10 лет Йозеф Ташнер, Фердинанд Цеплихаль. Невероятной в этом плане выглядит судьба Вильгельма Клюга, чей отец, коммунист Каэтан Клюг, был депортирован в Австрию. Оставшиеся в СССР старший сын Вильгельм и супруга Мария Иосифовна были арестованы, а младший, Арно, отправлен в детский дом. В итоге уже после войны выяснилось, что отец стал в Австрии бургомистром небольшого города, и Вильгельм вместе с братом Арно (по советским документам Михаил Игнатов) нашли друг друга.

Австриец Ганс Бочек после жизни в СССР, где он преподавал в школе инструкторов, хотел вернуться в Австрию, но, утратив гражданство, получил отказ от советских силовых органов. Их сотрудники заинтересовались Бочеком, когда он начал отрицательно высказываться о советском строе. Бочек был арестован в 1938 году и, после года тюрьмы, передан властям Германии, был призван в армию, вырос до чина обер-лейтенанта, награжден железным крестом. В 1942 году попал в плен в знакомых местах, на Марухском перевале.

Инструктор альпинистского лагеря «Адыл-Су» Франц Ходик также не примирился с советской действительностью, его трижды привлекали к ответственности за антисоветскую агитацию и пропаганду. Весной 1941-го был депортирован в Германию и тут же призван в армию, а к концу года погиб на Восточном фронте.

Антон Цак работал специалистом в горной секции Центрального Совета ОПТЭ (Общество пролетарского туризма и экскурсий). В 1937 году был депортирован из СССР. Оставшиеся в Советском Союзе австрийцы вернулись на родину после Второй мировой войны. Как вспоминали очевидцы, в СССР осталось несколько австрийских девушек, вышедших здесь замуж за советских граждан.