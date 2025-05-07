Верховный суд РТ оценит законность ареста экс-сотрудников Следкома

Эдуард Закиров. Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Верховном суде Татарстана намечено рассмотрение апелляционных жалоб на арест отставников Следственного комитета, обвиняемых в превышении полномочий путем необоснованного возбуждения уголовных дел с целью вмешательства в бизнес-споры. Самую жесткую меру пресечения оспаривают экс-начальник отдела СК по Приволжскому району Казани Эдуард Закиров и его бывший подчиненный Евгений Скрипников, сообщает журналист «Реального времени».

Обоих задержали 22 апреля и отправили в СИЗО двумя днями позже — по решению Советского суда Казани. Оба вину не признают. Их адвокаты отмечают — все незаконные, по версии следствия, уголовные дела на стадии возбуждения в 2024 году и в процессе работы по ним находились на контроле руководства Следкома по РТ, а также прокуратуры. Претензии по ним появились лишь по истечении года.

Напомним, дело против Закирова и Скрипникова в Следкоме по Татарстану возбудили после получения требования прокурора Татарстана и проведения доследственной проверки. На момент начала проверок оба ныне обвиняемых были действующими сотрудниками СК, но приняли решение об отставке.

Следователь Альфия Мустафина. Вильдан Насыров / realnoevremya.ru

По версии силовиков, еще 29 февраля 2024 года следователь Скрипников по указанию своего начальника Закирова, превышая должностные полномочия, возбудил два дела на некоего Хусаинова по статьям о незаконном образовании юрлица (ст. 173.2 УК РФ) с предоставлением в июле 2010-го сведений о подставном лице в компании ТД «Проммаш» и незаконном сбыте средств электронных платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Вероятно, речь идет об АО «Торговый дом «Проммаш», где Зуфар Хусаинов является директором. В настоящее время организация числится действующей, специализируется на оптовой торговле машинами и приборами, но имеет московскую прописку.

В рамках прокурорской проверки было установлено — вышеуказанные дела возбуждались незаконно, поскольку первая статья появилась в УК лишь в декабре 2011 года, а редакция ч. 1 ст. 187 УК вообще не предусматривала уголовную ответственность за сбыт электронных средств платежей.

При этом 6 марта 2024-го по указке шефа тот же следователь, как полагают в СК и ФСБ, «без наличия достаточных оснований» возбудил дело в отношении Зуфара Хусаинова — теперь по мошенническому хищению имущества на 20,3 млн рублей фирмы «Газкомплектсервис Казань». Тогда как, по версии дела против самих следователей, отношения между «Проммашем» и «Газкомплектсервисом» и их спор носили гражданско-правовой характер.

Евгений Скрипников с адвокатом. Вильдан Насыров / realnoevremya.ru

В рамках данного дела о мошенничестве 24 марта 2024-го Скрипников с оперативниками принял участие в обыске помещения сторонней компании — ООО «Таскшеринг Рус», специализирующегося на сборе неопасных отходов. Причем в обоснование постановления об обыске легла информация следователя — будто бы директор «Таскшеринга» Радик Губаев похитил 48 млн рублей у компании «Татэко». При этом никакого дела по заявлению «Татэко» на момент проведения обыска не существовало, более того, на тот момент две компании выясняли отношения в арбитражном суде.

Еще в мае 2024-го претензии «Татэко» суд удовлетворил с учетом того, что месяцем ранее на депозит арбитража поступили 40 млн рублей, а еще 8 млн обеспечивались залоговым автомобилем фирмы «Таскшеринг Рус». Однако уже после судебного решения, в августе 2024-го, в отделе СК по Приволжскому району Казани появилось дело о предполагаемом мошенничестве Губаева все на ту же сумму. Губаев был задержан, после чего тут же перечислил 15 млн рублей в счет погашения долга — правда, на счет Марата Сахапова, следствие считает его аффилированным руководителем компании «Татэко» (торговля топливом).

Остальную часть долга, как установили силовики, Губаев погасил с 16 августа до 10 сентября 2024-го — якобы «под угрозой направления своего дела в суд». При этом в СК считают: до возбуждения дела в отношении должника обвиняемые неоднократно и непрозрачно «советовали» — рассчитаться с кредитором Сахаповым.

Примечательно, что после принудительной выплаты всех 48 млн рублей уголовное дело против Губаева четыре раза приостанавливали, а затем прекратили — за примирением сторон. При этом чуть позже было вынесено еще одно постановление о прекращении — теперь уже по реабилитирующим основаниям. При этом следствие сослалось на... гражданско-правовые отношения двух компаний.

Какой интерес бывших коллег в бизнес-спорах усматривают в СК и почему те отрицают вину — в материале «Реального времени».

P.S.: Верховный суд Татарстана не нашел оснований для смягчения меры пресечения Эдуарду Закирову.