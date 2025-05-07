Верховный суд РТ оценит законность ареста экс-сотрудников Следкома
Сегодня в Верховном суде Татарстана намечено рассмотрение апелляционных жалоб на арест отставников Следственного комитета, обвиняемых в превышении полномочий путем необоснованного возбуждения уголовных дел с целью вмешательства в бизнес-споры. Самую жесткую меру пресечения оспаривают экс-начальник отдела СК по Приволжскому району Казани Эдуард Закиров и его бывший подчиненный Евгений Скрипников, сообщает журналист «Реального времени».
Обоих задержали 22 апреля и отправили в СИЗО двумя днями позже — по решению Советского суда Казани. Оба вину не признают. Их адвокаты отмечают — все незаконные, по версии следствия, уголовные дела на стадии возбуждения в 2024 году и в процессе работы по ним находились на контроле руководства Следкома по РТ, а также прокуратуры. Претензии по ним появились лишь по истечении года.
Напомним, дело против Закирова и Скрипникова в Следкоме по Татарстану возбудили после получения требования прокурора Татарстана и проведения доследственной проверки. На момент начала проверок оба ныне обвиняемых были действующими сотрудниками СК, но приняли решение об отставке.
По версии силовиков, еще 29 февраля 2024 года следователь Скрипников по указанию своего начальника Закирова, превышая должностные полномочия, возбудил два дела на некоего Хусаинова по статьям о незаконном образовании юрлица (ст. 173.2 УК РФ) с предоставлением в июле 2010-го сведений о подставном лице в компании ТД «Проммаш» и незаконном сбыте средств электронных платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Вероятно, речь идет об АО «Торговый дом «Проммаш», где Зуфар Хусаинов является директором. В настоящее время организация числится действующей, специализируется на оптовой торговле машинами и приборами, но имеет московскую прописку.
В рамках прокурорской проверки было установлено — вышеуказанные дела возбуждались незаконно, поскольку первая статья появилась в УК лишь в декабре 2011 года, а редакция ч. 1 ст. 187 УК вообще не предусматривала уголовную ответственность за сбыт электронных средств платежей.
При этом 6 марта 2024-го по указке шефа тот же следователь, как полагают в СК и ФСБ, «без наличия достаточных оснований» возбудил дело в отношении Зуфара Хусаинова — теперь по мошенническому хищению имущества на 20,3 млн рублей фирмы «Газкомплектсервис Казань». Тогда как, по версии дела против самих следователей, отношения между «Проммашем» и «Газкомплектсервисом» и их спор носили гражданско-правовой характер.
В рамках данного дела о мошенничестве 24 марта 2024-го Скрипников с оперативниками принял участие в обыске помещения сторонней компании — ООО «Таскшеринг Рус», специализирующегося на сборе неопасных отходов. Причем в обоснование постановления об обыске легла информация следователя — будто бы директор «Таскшеринга» Радик Губаев похитил 48 млн рублей у компании «Татэко». При этом никакого дела по заявлению «Татэко» на момент проведения обыска не существовало, более того, на тот момент две компании выясняли отношения в арбитражном суде.
Еще в мае 2024-го претензии «Татэко» суд удовлетворил с учетом того, что месяцем ранее на депозит арбитража поступили 40 млн рублей, а еще 8 млн обеспечивались залоговым автомобилем фирмы «Таскшеринг Рус». Однако уже после судебного решения, в августе 2024-го, в отделе СК по Приволжскому району Казани появилось дело о предполагаемом мошенничестве Губаева все на ту же сумму. Губаев был задержан, после чего тут же перечислил 15 млн рублей в счет погашения долга — правда, на счет Марата Сахапова, следствие считает его аффилированным руководителем компании «Татэко» (торговля топливом).
Остальную часть долга, как установили силовики, Губаев погасил с 16 августа до 10 сентября 2024-го — якобы «под угрозой направления своего дела в суд». При этом в СК считают: до возбуждения дела в отношении должника обвиняемые неоднократно и непрозрачно «советовали» — рассчитаться с кредитором Сахаповым.
Примечательно, что после принудительной выплаты всех 48 млн рублей уголовное дело против Губаева четыре раза приостанавливали, а затем прекратили — за примирением сторон. При этом чуть позже было вынесено еще одно постановление о прекращении — теперь уже по реабилитирующим основаниям. При этом следствие сослалось на... гражданско-правовые отношения двух компаний.
Какой интерес бывших коллег в бизнес-спорах усматривают в СК и почему те отрицают вину — в материале «Реального времени».
P.S.: Верховный суд Татарстана не нашел оснований для смягчения меры пресечения Эдуарду Закирову.
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