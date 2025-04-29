Испания потеряла €1 млрд из-за массового отключения электроэнергии

Фото: Динар Фатыхов

Массовое отключение электроэнергии в Испании привело к экономическим потерям в размере около €1 млрд, сообщает «РБК» со ссылкой на издание The Objective. Больше всего пострадали промышленность и сфера услуг.

По данным экспертов, ВВП Испании составляет более €4 млрд в день. На промышленный сектор приходится порядка 14% этой суммы — около €575 млн, а на сферу услуг — почти 12%, или примерно €500 млн ежедневно.

Реальное время / realnoevremya.ru

Из-за неопределенности относительно времени восстановления энергоснабжения правительство призвало крупные предприятия использовать автономные генераторы только для поддержания жизненно важных процессов.

Несмотря на наличие технической возможности продолжать производство, многие компании приняли решение временно остановить работу на 10 часов.

Ранее Испания объявила чрезвычайное положение из-за большого сбоя в электроснабжении, который произошел 28 апреля.

Матвей Гавриков