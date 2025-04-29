В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали семь пожаров

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки, 28 апреля, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали семь пожаров, пять из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Помимо тушения возгораний, пожарные совершили 13 выездов по ложным вызовам и восемь раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Также спасатели два раза привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сообщается, что на водных объектах Татарстана за прошедшие сутки происшествий не зарегистрировано.

Анастасия Фартыгина