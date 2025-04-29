Новости общества

21:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали семь пожаров

19:50, 29.04.2025
В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали семь пожаров
Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки, 28 апреля, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали семь пожаров, пять из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Помимо тушения возгораний, пожарные совершили 13 выездов по ложным вызовам и восемь раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Также спасатели два раза привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сообщается, что на водных объектах Татарстана за прошедшие сутки происшествий не зарегистрировано.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоПроисшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также