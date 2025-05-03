В Альметьевске при пожаре в бане пострадал мужчина
В микрорайоне Урсала города Альметьевска произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану. Инцидент произошел по адресу ул. Знаний, 24, где загорелся сарай, пристроенный к бане.
Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали открытое горение на площади 15 квадратных метров. В результате пожара 57-летний мужчина получил ожоги кисти и предплечья первой и второй степени, затронувшие 4-5% поверхности тела.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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