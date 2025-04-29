В Набережных Челнах Toyota сбила пешехода на нерегулируемом переходе

Фото: Олег Тихонов

В Набережных Челнах произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Водитель автомобиля Toyota 1993 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на женщину 1950 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина скончалась на месте от полученных травм. Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Матвей Гавриков