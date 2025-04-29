В Набережных Челнах Toyota сбила пешехода на нерегулируемом переходе
В Набережных Челнах произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Водитель автомобиля Toyota 1993 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на женщину 1950 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина скончалась на месте от полученных травм. Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
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