Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4 у берегов Аргентины

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Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили предупредила, что цунами, вызванное землетрясением магнитудой 7,5, достигнет антарктических баз страны в ближайшие два часа. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно прогнозу, волны достигнут станции Артуро Прат в 11.35 (18.35 мск), а станции Хенераль-Бернардо-О'Хиггинс — в 12.00 (19.00 мск). В городе Пуэрто-Уильямс в проливе Бигля цунами ожидается в 14.50 (21.50 мск).

Ранее служба по борьбе со стихийными бедствиями Чили объявила об эвакуации прибрежных зон региона Магальянес из-за угрозы цунами.

По данным сейсмологической службы страны, землетрясение произошло в 218 км от Пуэрто-Уильямса, очаг залегал на глубине 10 км.

Матвей Гавриков