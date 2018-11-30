Погоня у кабмина: как на площади Свободы ловили мошенника и лжеинвестора ЖК «Яшьлек»

Обманутых дольщиков и татарстанских чиновников провел аферист, объявленный в международный розыск

Фото: предоставлено дольщиками

Дольщики ЖК «Яшьлек» в Куюках стали жертвой очередного обмана. Московский «инвестор», на которого они так рассчитывали, оказался заурядным мошенником. К счастью, сотрудники УБЭП МВД по РТ успели его задержать до того, как он втянул отчаявшихся людей в очередную аферу. Погоню за ним полицейские начали прямо в здании кабмина и победно завершили на крыльце Конституционного суда РТ. Подробности детективной истории — в материале «Реального времени».

Лжеинвестора задержали у входа Конституционного суда



В мае 2018 года Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ обнародовало информацию о том, что «правительством РТ одобрено вхождение в проект нового участника» — некая московская компания SP Development LLC взялась привлечь московского инвестора, который якобы пожелал до поры до времени остаться неизвестным. От имени этой компании выступал человек, представлявшийся как директор по развитию SP Development LLC Евгений Сипак. Гражданин, выступавший в этой роли, сумел убедить в серьезности своих обещаний не только отчаявшихся дольщиков, но и чиновников кабмина: его приглашали на все совещания и заседания по достройке ЖК «Яшьлек».

На самом деле, как сообщила корреспонденту пресс-секретарь УБЭП МВД по РТ Люция Тимергалиева, этот мужчина — житель Самарской области, уже пять лет находился в международном розыске. На родине он был задержан за мошеннические действия, на него возбуждено несколько уголовных дел по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), но сбежал из-под домашнего ареста, а потом по дубликату чужих водительских прав выправил новые документы…

— 23 августа этот гражданин пришел в кабмин на очередное совещание, но на проходной его уже ждали наши сотрудники. — рассказала Тимергалиева. — В какой-то момент он сообразил, что его собираются задержать и попытался убежать. Выскочить из кабмина и сбежать вниз по лестнице ему удалось. Он ринулся к зданию Конституционного суда — у входа в него полицейские его и схватили… Установив его личность, наши сотрудники препроводили мужчину по подследственности — в Самарскую область.

…К моменту задержания «Сипака» в кабмине уже начали сомневаться в серьезности его намерений. А дольщики, с которыми «Сипак» до задержания постоянно поддерживал связь по телефону и которые успели проникнуться к нему доверием, еще долго удивлялись, почему абонент вдруг стал недоступным.

Протесты идут, стройка стоит

2 декабря в парке Петрова пройдет митинг обманутых дольщиков, в котором, наравне с несостоявшимися жителями ЖК «МЧС», «Молодежный», «Царицынский бугор» и «Золотая середина» примут участие многострадальные участники проекта «Яшьлек» в Куюках. Они уже пикетировали там в прошлое воскресенье, а летом регулярно выходили на одиночные пикеты на площадь Свободы. Однако ничего существенного не добились.

На запрос «Реального времени» о том, что делается, чтобы помочь дольщикам, попавшим в западню в Куюках, Министерство строительства РТ ответило: «Граждане, участники долевого строительства по проекту «Яшьлек… включены в план-график («Дорожную карту») по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены по РТ». Минстрой указал, что, согласно дорожной карте, срок завершения строительства четырех жилых домов, у которых возведена надземная часть, — II квартал 2019 года, а тех, где готовы лишь фундаменты, — III квартал 2019 года. И что кабмином «принято решение о проработке варианта завершения строительства… через Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков». С учетом того, что нынешним летом обманутые дольщики с подачи чиновников, поверивших отпетому мошеннику, едва не попались в сети афериста, это разумное решение.

Однако ровно то же сообщалось и в документе, который республиканский Минстрой распространил в марте этого года. Только десять месяцев назад о попытках достроить «Яшьлек» Минстрой сообщал более развернуто. Тогда, в частности, было названо количество пострадавших дольщиков — 140 семей.

Планы Фата-морганы

Согласно генплану, размещенному на официальном сайте «Жилье для российской семьи», на 25,2 га рядом с Куюками должно было быть построено 68 многоквартирных 4-этажных жилых домов (2264 квартиры), торговый и спортивный комлексы, детсад на 260 мест и три трехуровневые парковки (807 машино-мест), рассчитанные на 5,17 тыс. жителей. Сдать объекты в соответствии с опубликованным на том же сайте графиком планировалось в июне прошлого года. В реальности, согласно полученному «Реальным временем» из республиканского Минстроя ответу, на сегодня в Куюках возведено «четыре 3-этажных 27-квартирных жилых дома площадью 6441,82 кв. м с общей готовностью в среднем 85—90%» и выполнен нулевой цикл работ по строительству еще двух 4-этажных домов площадью 3823 кв. м (смонтированы ленточные фундаменты).

Долевое строительство ЖК «Яшьлек» было начато в рамках реализации в Татарстане принятой в 2014 году федеральной программы «Жилье для российской семьи», имевшей целью обеспечить квадратными метрами в первую очередь социально незащищенных граждан, для них был установлен «ценовой потолок» в 35 тысяч рублей за квадратный метр, поэтому среди несостоявшихся жителей МК «Яшьлек» оказались такие, как, к примеру, Алсу Гаязова и Гульназ Гумерова, воспитывающие детей-инвалидов. В числе дольщиков, как рассказала «Реальному времени» Гаязова, пять семей с детьми-инвалидами, шесть ветеранов боевых действий, несколько многодетных семей. Все они взяли ипотечные кредиты по 1,5 — 2,5 миллиона рублей и теперь ежемесячно выплачивают банкам по 10—20 тысяч.

В марте прошлого года федеральная программа «Жилье для российской семьи» была официально закрыта, однако де-факто ее «закрыли» раньше — в ноябре 2016-го, когда российский Минстрой изменил условия ее финансирования — лишил застройщиков возмещения затрат на строительство инженерных сетей (ранее речь шла о возмещении до 4 тыс. руб. на 1 кв. м жилья). На таких условиях в чистом поле в Куюках построить было возможно не жилые дома экономкласса совокупной площадью 1,2 млн кв. метров, а разве что замки Фата-морганы.

Дешево и сердито

«Потянуть» такое почти безнадежное дело мог бы еще крупный застройщик, но в ходе конкурсного отбора для реализации проекта в Куюках выбрали ООО «СтройКом» — компанию с 10-тысячным уставным капиталом. Выбор объяснили тем, что этот претендент хорошо презентовал свой проект, «на момент проведения отбора соответствовал критериям и требованиям отбора» а также тем, что «у учредителей застройщика имелись необходимые опыт работы в качестве застройщика» и «застройщик отсутствовал в реестре недобросовестных подрядчиков».

По данным «СПАРК-Интерфакс» и rusprofile.ru, на момент выбора подрядчика — к 2014 году — ООО «Стройком», зарегистрированное в 2011-м, имело весьма скромный послужной список. До 2013 года фирма не участвовала в госзакупках, а в 2013-м выполнила три господряда на ремонт автодорог в селе Державино и капремонт канализационных сетей в Лаишево на общую сумму 6,5 млн. рублей.

А внушившим доверие организаторам конкурса на право застройки микрорайона «Яшьлек» учредителем застройщика оказалось московское ООО «Строительная фирма «Фарус», действительно реализовавшее серьезные проекты в Татарстане. Только вот в учредителях оно пробыло недолго: согласно данным «Спарк-Интерфакс», 14 октября 2014 года эта компания приобрела долю в 200 рублей в 10-тысячном уставном капитале «Стройкома» у его директора и учредителя Фаика Гараева, а в феврале 2017-го он выкупил эту долю обратно.

Теперь земельный вопрос — главный

Застройкой под ключ крупных жилых микрорайонов ООО «Стройком» не занималось, собственным капиталом не обладало (уставный капитал фирмы – минимальный, 10 тыс. рублей), тем не менее смогло приобрести в собственность недешевые участки, на которых развернулось долевое строительство по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Правда, до конца с продавцами не рассчиталось.

«Стройкому» принадлежит в общей сложности 25,2 га земли с разрешенным видом использования — «для объектов жилой застройки». Их суммарная кадастровая стоимость — 32,2 млн. рублей, однако, как считают несостоявшиеся жители микрорайона «Яшьлек», рыночная цена этой земли намного выше. Для сравнения: участки в 6-7 соток под индивидуальную застройку в Куюках продаются по 1,5-2 млн рублей.

И вот эта земля стала сейчас объектом нешуточной борьбы. Согласно данным «Спарк-Интерфакс», на сегодняшний день задолженность ООО «Стройком» перед кредиторами составляет 19,7 млн рублей. Чтобы расплатиться с долгами, фирма вывезла и продала закупленные для строительства ЖК «Яшьлек» стройматериалы, но этого оказалось недостаточно. В обеспечение исков кредиторов на принадлежащие неудачливому застройщику земельные участки было наложено обременение. «Стройкому» грозит банкротство, и в случае, если бы процедура банкротства началась, земли ушли бы с молотка, и можно было бы надеяться на исполнение обязательств перед дольщиками. Вариант с банкротством дольщиков ЖК «Яшьлек» устроил бы: средств от распродажи имущества «Стройкома» могло хватить на достройку домов. Однако идеальным они считают другой вариант.

— В наших интересах, чтобы эта земля досталась новому инвестору, — пояснила корреспонденту «Реального времени» дольщица Наталья Иванова. – Два свободных от застройки участка позволили бы ему построить коммерческое жилье и оправдать затраты на достройку наших домов. Причем тогда мы бы получили полноценные сети, тогда как сейчас речь идет о суперэкономичном варианте с оборудованием наших домов выгребной канализацией. А это же издевательство: социально незащищенные граждане, купившие квартиры в многоэтажках с выгребными ямами, разорятся потом на коммунальных платежах за откачку и вывоз стоков!

Однако в мае этого года в Арбитражный суд РТ поступило исковое заявление от ОАО «Сетевая компания», которое попросило об обращении взыскания по долгам ООО «Стройком» на принадлежащий несостоявшемуся застройщику земельный участок в Куюках…

— На второй свободный участок, как нам стало известно, тоже уже появились желающие, но если с кредиторами расплатятся этой землей, мы вообще никогда ничего не получим, — выразила общее мнение дольщиков Наталья Иванова. – Участок, на котором стоят наши долгострои, без дополнительных бонусов интереса для инвесторов не представляет.

Сейчас арбитражный процесс приостановился, но лишь из-за того, что один из прежних владельцев земли – Николаев – подал в Пестречинский райсуд иск об обязании ООО «Стройком» возвратить ему 7/10 доли в праве собственности на являющийся предметом спора земельный участок.