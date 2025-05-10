Минобороны зафиксировало свыше 9 тысяч нарушений режима перемирия со стороны ВСУ

Фото: Динар Фатыхов

В Минобороны России зафиксировали 9 318 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С 8 мая, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы, российские военные продолжают соблюдать режим перемирия.

За этот период украинская сторона совершила 2 669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов, в том числе 46 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлены 6 562 удара и сброса боеприпасов с беспилотников.

Максим Кокунин / realnoevremya.ru

— В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима, — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее режим прекращения огня был установлен во время празднования Пасхи. В апрельское перемирие Минобороны отчиталось о 4 900 нарушениях со стороны Украины.