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Гильдия риэлторов РТ

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Общая информация

Гильдия риэлторов Республики Татарстан (ГР РТ) – крупнейшее в Республике объединение. Основная цель - содействие развитию цивилизованного рынка недвижимого имущества на основе развития законодательной и нормативной базы, создание системы профессиональных услуг для ее участников и третьих лиц, использование собственной инфраструктуры для защиты общих имущественных интересов и удовлетворение нематериальных потребностей членов Гильдии, повышение статуса риэлтора, предоставление и защита интересов членов Гильдии в государственных и общественных органах, их социальная и правовая защита, разработка и развитие социальных управленческих программ.

Руководитель - Савельев Андрей Юрьевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань, ул. Щапова, 25, офис 300
  • Телефон: (843) 500-00-26
  • Email: grt_info@mail.ru
  • Сайт: www.grrt.info

Дата последнего обновления: 02.10.2017

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