ООО УК Уютный дом
Общая информация
Управляющая компания «Уютный Дом» была создана в августе 2006 года.
ООО «Управляющая компания «Уютный дом» является членом СРО «Содружество Управляющих компаний Республики Татарстан», членом НП СРО «Национальный жилищный конгресс», а также входит в Гильдию предприятий ЖКХ г. Казани.
В управлении компании находятся 342 дома общей площадью 292979669 м2 в Ново-савиновском районе города Казани.
Директор — Нуриев Марат Абдулхаевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул.Четаева, 17
- Телефон: (843)521-12-81
- Email: udomns@mail.ru
- Сайт: https://www.uyutd.com/
Дата последнего обновления: 27.08.2020