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ООО УК Уютный дом

ЖКХ услуги

Общая информация

Управляющая компания «Уютный Дом» была создана в августе 2006 года.

ООО «Управляющая компания «Уютный дом» является членом СРО «Содружество Управляющих компаний Республики Татарстан», членом НП СРО «Национальный жилищный конгресс», а также входит в Гильдию предприятий ЖКХ г. Казани.

В управлении компании находятся 342 дома общей площадью 292979669 м2 в Ново-савиновском районе города Казани.

Директор — Нуриев Марат Абдулхаевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул.Четаева, 17
  • Телефон: (843)521-12-81
  • Email: udomns@mail.ru
  • Сайт: https://www.uyutd.com/

Дата последнего обновления: 27.08.2020


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