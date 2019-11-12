Татарстанцы стали меньше жаловаться на врачей

По данным ТФОМС, сократилось и число необоснованных отказов в медицинской помощи

В Госсовете Татарстана обсудили корректировку республиканского бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на 2019—2022 годы, а также результаты контроля за целевым использованием клиниками страховых средств. Выяснилось, что количество жалоб на медиков в республике упало на 25,3%, как и сократилось число необоснованных отказов в медпомощи. Подробнее — в материале «Реального времени».

На медицину жалуются меньше, на качество помощи — чаще



На заседании комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам, целиком посвященном бюджетной политике будущих лет, обсудили результаты контроля Территориального фонда обязательного медицинского страхования за целевым использованием средств ОМС и защите прав застрахованных граждан.

За январь — сентябрь 2019 года поступило 64 832 обращения граждан по вопросам ОМС, причем 99,7% поступило в страховые медицинские организации и только 0,3%, то есть менее 200 жалоб — в ТФОМС. Татарстанцы предпочитают письменным обращениям устные — 58 705 обращений поступило по телефону — на «горячую линию». Жалобы среди обращений составляют самую меньшую часть — 1,6%, остальное — вопросы, требовавшие разъяснения. Наибольшее количество консультаций — 23 344 — касалось порядка страхования по ОМС и получения полиса единого образца.

По данным ТФОМС, за 9 месяцев 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, количество жалоб уменьшилось на 25,3%. Всего за это время в 2019 году было рассмотрено 1 069 жалоб, из них обоснованными признаны 929 (87%).

Треть обоснованных жалоб (31,1%) связаны с плохой организацией работы медицинских организаций, в том числе — с отсутствием оборудования. Но это меньше, чем в прошлые годы (в 2018 году их было 37,9%, в 2017-м — 33,5 %).

Необоснованных отказов в медпомощи стало значительно меньше: 26,4% против 36,9% в 2018 году и 37,1% в 2018-м. Фото Олега Тихонова

Выросло количество обоснованных жалоб на качество медпомощи — с 10,8% в 2018 году до 27,7% в 2019-м. А вот необоснованных отказов в медпомощи стало значительно меньше: 26,4% против 36,9% в 2018 году и 37,1% в 2019-м.

Тенденция к снижению четко прослеживается и в части жалоб на взимание денежных средств за медпомощь по ОМС: с 12,2% в 2017 году до 8,0% в 2019-м. Такая же тенденция наблюдается в части лекарственного обеспечения: в 2017-м было зарегистрировано 1,3% таких жалоб (от общего количества обоснованных), в 2019-м — 0,8%.

Без суда — 100 рублей, по суду — 100 тысяч

В досудебном порядке за 9 месяцев 2019 года были удовлетворены 808 из 929 рассмотренных и признанных обоснованными жалоб пациентов. Общая сумма материального возмещения, выплаченного медицинскими организациями, составила 94,6 тыс. рублей (в среднем — 117 рублей на жалобу)

В судебном производстве с января по сентябрь 2019 года находилось 11 исковых заявлений от пациентов, девять из которых уже рассмотрено. В 2019 году татарстанскими пациентами было подано всего два иска против врачей, остальные — «переходящие» с прошлых лет.

Среди ответчиков — ГАУЗ РТ «БСМП» (3 иска), Городская поликлиника №17 города Казани, Городская поликлиника №7 города Казани, ГАУЗ «Камский детский медицинский центр», Городская поликлиника №6 города Набережные Челны, Бугульминская ЦРБ, Аксубаевская ЦРБ, Пестречинская ЦРБ и Зеленодольская ЦРБ (по 1 иску).

В судебном производстве с января по сентябрь 2019 года находилось 11 исковых заявлений от пациентов, девять из которых уже рассмотрено. Фото Ирины Плотниковой

В этом году суды удовлетворили четыре иска пациентов к медучреждениям республики на общую сумму 240,5 тыс. рублей. В среднем это — 60,1 тыс. рублей на иск, тогда как в прошлом году средняя сумма выигранного пациентами иска составляла 103,3 тыс. рублей.

На действия страховых медицинских организаций в ТФОМС в 2019 году поступило восемь письменных жалоб, шесть из них признаны обоснованными. Жаловались пациенты на ненадлежащий порядок, нарушение сроков рассмотрения обращений, в том числе отсутствие ответов на поставленные в обращениях вопросы и на качество проведенной страховщиками экспертизы. В связи с этим ООО «СК АК БАРС-Мед» и ООО «СМО «Чулпан-Мед» за отказ в регистрации жалобы застрахованного лица оштрафованы каждое на 11,68 тыс. рублей. На такую же сумму ООО «СМО «Чулпан-Мед» оштрафовано за нарушение сроков рассмотрения жалобы.

Онкологи экономят на обезболивании

Экспертиза качества медицинской помощи пациентам Республиканского онкодиспансера с выраженным болевым синдромом по 2 726 страховым случаям выявила 438 страховых случаев, содержащих 453 нарушения, большая часть из которых (318 случаев) обусловлена невыполнением мероприятий предусмотренных стандартами оказания медпомощи либо клиническими рекомендациями.

В 11 случаях, по данным ТФОМС, в онкодиспансере «имело место неназначение сильнодействующих (наркотических) веществ, еще в 8 случаях они назначены несвоевременно».

Также ТФОМС зафиксировал, что в каждом десятом случае проведения химиотерапии из 20 594 разовых случаев были допущены нарушения (всего 2173).

Леонид Якунин сообщил, что татарстанские парламентарии внесли 420 поправок в законопроект о бюджете республики на 2020 год и плановый период 2021 — 2022 годов

Поправки сняты

Председатель комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин сообщил, что татарстанские парламентарии внесли 420 поправок в законопроект о бюджете республики на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Однако лишь 53 из них, заметил он, влекут существенные изменения в цифрах и суммах, а остальные — лишь их следствие.

От кабинета министров республики исходят 376 поправок, в числе которых вышеупомянутые 53 существенные, 26 внес руководитель фракции КПРФ Хафиз Миргалимов, 16 — Леонид Якунин и две, которые были сняты на этапе обсуждения, — другие депутаты.

Сегодня с повестки дня слетели еще 26 поправок: Миргалимов, как и год назад, отказался от своих инициатив, мотивировав это тем, что «многие предложения, в частности по строительству детского сада в микрорайоне «Салават купере» города Казани и офтальмологической клиники, услышаны правительством и нашли свое отражение в стратегическом планировании».



Неизменен только дефицит

Как пояснил министр финансов Радик Гайзатуллин, оставшиеся на повестке дня поправки связаны с необходимостью учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета с учетом софинансирования со стороны республики, а также с изменениями в федеральном и местном законодательствах. Он отметил, что предусмотрены также дополнительные расходы на строительство жилья для детей-сирот и решение вопроса содержания безнадзорных животных.

В результате расходная и доходная части бюджета республики увеличились на 5,251 млрд рублей, его предлагается утвердить по доходам — в объеме 270,7 млрд рублей, по расходам — 273,21 млрд. Дефицит бюджета остался неизменным — 3,14 млрд.

В 2021 году бюджет республики с учетом поправок увеличится почти на 4,06 млрд рублей, по доходам — до 274,09 млрд, по расходам — до 276,9 млрд при дефиците в 2,81 млрд. Члены комитета единогласно рекомендовали проект закона о бюджете к принятию сразу во втором и третьем чтении.

Как пояснил министр финансов Радик Гайзатуллин, оставшиеся на повестке дня поправки связаны с необходимостью учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

Фокус ТФОМС: денег меньше, помощь та же

В проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования, который, как и бюджет РТ — 2020, готовят ко второму чтению на ближайшем заседании Госсовета РТ, поступило семь поправок. В отличие от основного финансового закона республики, бюджет ТФОМС — 2020 остается бездефицитным: доходы и расходы составляют 57,65 млрд рублей. Но как доходная, так и расходная часть его уменьшились примерно на 18 млн.

Это уменьшение финансирования директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ Алсу Мифтахова объяснила падением доходов за счет уменьшения трансфертов из бюджета республики. Пять поправок, уточнила она, затрагивают основные параметры бюджета, а три носят редакционный характер:

— Первая поправка затрагивает основные характеристики бюджета фонда — доходы и расходы уменьшаются в связи с уменьшением бюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан на 2020 и плановый период 2021—2022 годов... Вторая поправка учитывает уменьшение средств нормированного страхового запаса фонда на 2020 год на сумму 1,664 миллиарда рублей в связи с перераспределением на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования, но не влечет за собой уменьшение объема финансовых средств на оказание медицинской помощи.



Справедливые расчеты субвенций ФОМС

Члены комитета поддержали инициативу Думы Астраханской области, которая предлагает при расчете субвенций ФОМС для субъектов Российской Федерации учитывать различия в размере средней заработной платы в регионах, чтобы уравнять условия финансирования для субъектов, находящихся в неравном положении. Сейчас эти различия приводят к различиям в затратах на содержание и лечение пациентов и, как следствие, к росту кредиторской задолженности по ОМС.

Негативно они влияют и на обеспеченность кадрами: при существующем порядке чем ниже зарплата медперсонала в регионе — тем меньше денег регион может тратить на привлечение кадров в отрасль. А в системе ОМС в итоге назревает катастрофа: ввиду различий в составе застрахованного населения одни страховые компании обрастают финансовыми резервами, а другие впадают в дефицит.

«Считаем, что наличие резервных финансовых средств некоторых страховых медицинских компаний не является их заслугой», — сделали вывод депутаты Думы Астраханской области и предложили исключить из закона об ОМС пункт, разрешающий оставлять 10% от «сэкономленных» таким образом страховщиками средств в их собственности.

Члены комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам предложение астраханцев единодушно поддержали.

Такую же поддержку у татарстанских депутатов вызвала и инициатива Ставропольского края предоставить право субъектам Российской Федерации выдавать местным, в том числе городским, бюджетам кредиты на срок до пяти лет

Муниципалитетам — «растянуть» кредит

Такую же поддержку у татарстанских депутатов вызвала и инициатива Ставропольского края предоставить право субъектам Российской Федерации выдавать местным, в том числе городским, бюджетам кредиты на срок до пяти лет. Она вызвана тем, что «в связи со сложившейся в последние годы экономической ситуацией… муниципальные образования формируют и принимают местные бюджеты в основном с дефицитом, финансируемым, как правило, за счет кредитов».

Долгосрочные бюджетные кредиты вкупе с установлением поэтапного графика их погашения, по мнению ставропольских парламентариев, позволят «приостановить рост муниципального долга, сократить объемы коммерческих заимствований, а также расходы на их обслуживание» и в итоге исключить «предпосылки для неисполнения местными бюджетами своих обязательств как перед кредиторами, так и перед получателями бюджетных средств».

Перешли к другому вопросу повестки дня. Появление законопроекта о внесении изменений в республиканский закон о транспортном налоге — не столько законодательная инициатива, сколько законодательная необходимость: согласно Налоговому кодексу РФ, с 1 января 2021 года полномочия регионов по установлению сроков уплаты транспортного налога и авансовых платежей по транспортному налогу в отношении налогоплательщиков-организаций отменяются.

В 2021-м и в последующие годы они обязаны уплатить его не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, а внести авансовые платежи — не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.