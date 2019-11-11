Треть россиян доплачивают в больницах за бесплатное лечение

Фото: Минздрав РТ (архив)

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования провел исследование для определения доступности бесплатных медицинских услуг. Выяснилось, что треть граждан доплачивают в стационарах за свое лечение.

Исследование проходило с августа по сентябрь в восьми регионах России. Всего в нем приняли участие 1600 человек от 18 до 65 лет.

Судя по результатам опроса, трети граждан приходилось когда-либо покупать себе лекарства при лечении в стационаре. При этом каждый десятый (9,9%) не считает это нарушением своих прав, а 16,3% участников опроса не знают, какие лекарства они должны получать по полису ОМС. Однако 35% опрошенных выясняют в страховой компании, правомерно ли было требовать с них оплату за медицинскую помощь.

Ознакомиться со всем объемом бесплатной медицинской помощи по ОМС возможно в программе госгарантий. Также соответствующую памятку выпустил Минздрав РФ.

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