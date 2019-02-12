«Опарыши плавали вот такие!» Следком нашел захоронение тухлой курятины на «Даль-Каме»

Гнилое мясо с пробами грунта и воздуха отправили в лабораторию на экспертизу

Фото: Василя Ширшова

Представители Следкома РТ пригнали технику на Зеленодольский перерабатывающий мясокомбинат «Даль-Кама» и проверили место захоронения тухлой курятины. Напомним, по итогам публикации «Реального времени» о закопанных на Волге 80 тоннах испорченного мяса СК начал доследственную проверку. Подробнее о том, что нашли в ходе «раскопов» следователи и как намерены поступить дальше, — в нашем репортаже.



Следком обнаружил закопанное гнилое мясо птицы



В вопиющем случае обращения с отходами на «Даль-Каме» следователи смогли убедиться воочию, когда пригнали на предприятие экскаватор. Такой же, по словам охранников, помогал «прятать» сгнившее мясо в последние дни октября.

Руководитель мясокомбината Руслан Хамадишин уверял, что продукцию утилизировали путем сожжения. Однако наблюдавшие за происходящим сотрудники ЧОПа рассказали, что тухлую курятину просто сгружали с КАМАЗов в заготовленные траншеи и закапывали. Причем такая «утилизация» происходила в темное время суток на протяжении трех вечеров.

Кроме следователей на «Даль-Каму» прибыли представители и других надзорных ведомств: специалисты Россельхознадзора, ветеринарной службы, Росприроднадзора, Минэкологии РТ. Конкурсный управляющий комбината Елена Латыпова была в это время на процессе в суде и прислала вместо себя своего представителя. Чем ближе процессия продвигалась к месту захоронения, тем явственнее ощущался неприятный запах, особенно при ветре с Волги. У склада, где хранили испорченное мясо (помещение еще до конца не отмыли), пахло еще сильнее.

Чем ближе процессия продвигалась к месту захоронения, тем явственнее ощущался неприятный запах, особенно при ветре с Волги



Тухлятину закопали в 20 шагах от складского помещения и в 80 метрах от реки, что и вызвало опасения «конкурсника», что биоотходы по весне попадут в воду и дальше в водозабор, из которого пьет вся Казань. Площадку захоронения расчистил бульдозер и вместе со снегом прихватил грунт. В этом месте проникший на комбинат с большой компанией проверяющих бездомный пес еще до приезда техники быстро нашел, чем поживиться — это была упаковка с куриным полуфабрикатом.

— В СМИ было размещено сообщение о том, что на предприятии «Даль-Кама» в результате поломки холодильного оборудования испортилось 80 тонн куриного мяса. В дальнейшем оно было закопано на территории предприятия в нескольких десятках метров от берега Волги. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по РТ начата доследственная проверка. В настоящий момент проводится осмотр места предполагаемого захоронения, — сообщил журналистам старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

В вопиющем случае обращения с отходами на «Даль-Каме» следователи смогли убедиться воочию, когда пригнали на предприятие экскаватор



«Пахнет тухлятиной, а не гарью!»

От Росприроднадзора приехала начальник экологического надзора Кадрия Хисматуллина. Напомним, на запрос «Реального времени» в ведомстве сообщили, что проведут свою проверку, так как в ходе такой утилизации тухлого мяса «могут образовываться вещества и материалы, которые относятся к отходам, попадающим под действие закона об отходах». О результатах обещали сообщить позднее. Пока ждали технику, представитель Россельхознадзора уверял Хисматуллину, что сгнившая курятина не относится к биоотходам:

— Здесь просто испортились куриные полуфабрикаты в связи с тем, что произошло отключение света или холодильники сломались — нам это неизвестно. После этого совместно с ветеринарной службой мы провели здесь захоронение этого испорченного мясосырья путем сжигания и засыпки несгоревшей части землей. Здесь никаких больных нет, никакого распространения инфекции быть не может. Захоронение в землю путем сжигания и засыпки землей согласно ветеринарным правилам утилизации отходов допускается, — отметил замглавы Управления Россельхознадзора Евгений Иванов.

Чиновник отрицал, что мясо закопали без сжигания, и заявил, что лично присутствовал при уничтожении. На вопрос корреспондента «Реального времени», почему же прежде он говорил, что отходы вывезли на специализированные предприятия для утилизации, ответил, что не говорил такого, хотя запись беседы хранится в редакции.

— Нас привлек Следственный комитет, и мы смотрим целесообразность наших вопросов в пределах наших полномочий, — пояснила изданию Кадрия Хисматуллина и тут же заметила коллеге из Россельхознадзора: — Пахнет тухлятиной конкретно, а не гарью!

Следователи: «Это явно не горело!»

В первые же минуты работы экскаватора из траншеи ударила волна тошнотворного запаха. В погоне за лучшими кадрами телеоператоры старались держаться ближе к яме, но подолгу не выдерживали и отходили. Недовольно морщась и прикрывая носы шарфами, попятились и остальные журналисты с проверяющими — близко к яме стоять было просто невозможно. На что замглавы Управления Россельхознадзора по РТ Евгений Иванов усмехнулся и живописно описал, что на складе, где мясо испортилось, было куда хуже:

— На полу слой жира, опарыши плавали вот такие! Вот там был запах!

Вскоре следователь, который стойко держался с планшетом у края ямы, подозвал Иванова, со словами «Это явно не горело!» указал он на извлекаемые из земли мешки и тухлое мясо. Действительно, среди выкопанного можно было разглядеть отдельные тушки кур и куриные полуфабрикаты вперемешку с упаковкой и пластиковыми пакетами. Все это было без каких-либо признаков сожжения, хотя руководство комбината и представитель Россельхознадзора уверяли в обратном.

Как сообщили «Реальному времени» в Следкоме РТ, остатки гнилой курятины, а также пробы грунта и воздуха направят на экспертизу. Напомним, доследственная проверка была инициирована по итогам публикации нашего издания по признакам статьи 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных отходов»).

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Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова











