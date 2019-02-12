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«Опарыши плавали вот такие!» Следком нашел захоронение тухлой курятины на «Даль-Каме»

07:00, 12.02.2019 18

Гнилое мясо с пробами грунта и воздуха отправили в лабораторию на экспертизу

«Опарыши плавали вот такие!» Следком нашел захоронение тухлой курятины на «Даль-Каме» Фото: Василя Ширшова

Представители Следкома РТ пригнали технику на Зеленодольский перерабатывающий мясокомбинат «Даль-Кама» и проверили место захоронения тухлой курятины. Напомним, по итогам публикации «Реального времени» о закопанных на Волге 80 тоннах испорченного мяса СК начал доследственную проверку. Подробнее о том, что нашли в ходе «раскопов» следователи и как намерены поступить дальше, — в нашем репортаже.

Следком обнаружил закопанное гнилое мясо птицы

В вопиющем случае обращения с отходами на «Даль-Каме» следователи смогли убедиться воочию, когда пригнали на предприятие экскаватор. Такой же, по словам охранников, помогал «прятать» сгнившее мясо в последние дни октября.

Руководитель мясокомбината Руслан Хамадишин уверял, что продукцию утилизировали путем сожжения. Однако наблюдавшие за происходящим сотрудники ЧОПа рассказали, что тухлую курятину просто сгружали с КАМАЗов в заготовленные траншеи и закапывали. Причем такая «утилизация» происходила в темное время суток на протяжении трех вечеров.

Кроме следователей на «Даль-Каму» прибыли представители и других надзорных ведомств: специалисты Россельхознадзора, ветеринарной службы, Росприроднадзора, Минэкологии РТ. Конкурсный управляющий комбината Елена Латыпова была в это время на процессе в суде и прислала вместо себя своего представителя. Чем ближе процессия продвигалась к месту захоронения, тем явственнее ощущался неприятный запах, особенно при ветре с Волги. У склада, где хранили испорченное мясо (помещение еще до конца не отмыли), пахло еще сильнее.

Чем ближе процессия продвигалась к месту захоронения, тем явственнее ощущался неприятный запах, особенно при ветре с Волги

Тухлятину закопали в 20 шагах от складского помещения и в 80 метрах от реки, что и вызвало опасения «конкурсника», что биоотходы по весне попадут в воду и дальше в водозабор, из которого пьет вся Казань. Площадку захоронения расчистил бульдозер и вместе со снегом прихватил грунт. В этом месте проникший на комбинат с большой компанией проверяющих бездомный пес еще до приезда техники быстро нашел, чем поживиться — это была упаковка с куриным полуфабрикатом.

— В СМИ было размещено сообщение о том, что на предприятии «Даль-Кама» в результате поломки холодильного оборудования испортилось 80 тонн куриного мяса. В дальнейшем оно было закопано на территории предприятия в нескольких десятках метров от берега Волги. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по РТ начата доследственная проверка. В настоящий момент проводится осмотр места предполагаемого захоронения, — сообщил журналистам старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

В вопиющем случае обращения с отходами на «Даль-Каме» следователи смогли убедиться воочию, когда пригнали на предприятие экскаватор

«Пахнет тухлятиной, а не гарью!»

От Росприроднадзора приехала начальник экологического надзора Кадрия Хисматуллина. Напомним, на запрос «Реального времени» в ведомстве сообщили, что проведут свою проверку, так как в ходе такой утилизации тухлого мяса «могут образовываться вещества и материалы, которые относятся к отходам, попадающим под действие закона об отходах». О результатах обещали сообщить позднее. Пока ждали технику, представитель Россельхознадзора уверял Хисматуллину, что сгнившая курятина не относится к биоотходам:

— Здесь просто испортились куриные полуфабрикаты в связи с тем, что произошло отключение света или холодильники сломались — нам это неизвестно. После этого совместно с ветеринарной службой мы провели здесь захоронение этого испорченного мясосырья путем сжигания и засыпки несгоревшей части землей. Здесь никаких больных нет, никакого распространения инфекции быть не может. Захоронение в землю путем сжигания и засыпки землей согласно ветеринарным правилам утилизации отходов допускается, — отметил замглавы Управления Россельхознадзора Евгений Иванов.

Чиновник отрицал, что мясо закопали без сжигания, и заявил, что лично присутствовал при уничтожении. На вопрос корреспондента «Реального времени», почему же прежде он говорил, что отходы вывезли на специализированные предприятия для утилизации, ответил, что не говорил такого, хотя запись беседы хранится в редакции.

— Нас привлек Следственный комитет, и мы смотрим целесообразность наших вопросов в пределах наших полномочий, — пояснила изданию Кадрия Хисматуллина и тут же заметила коллеге из Россельхознадзора: — Пахнет тухлятиной конкретно, а не гарью!

Следователи: «Это явно не горело!»

В первые же минуты работы экскаватора из траншеи ударила волна тошнотворного запаха. В погоне за лучшими кадрами телеоператоры старались держаться ближе к яме, но подолгу не выдерживали и отходили. Недовольно морщась и прикрывая носы шарфами, попятились и остальные журналисты с проверяющими — близко к яме стоять было просто невозможно. На что замглавы Управления Россельхознадзора по РТ Евгений Иванов усмехнулся и живописно описал, что на складе, где мясо испортилось, было куда хуже:

— На полу слой жира, опарыши плавали вот такие! Вот там был запах!

Вскоре следователь, который стойко держался с планшетом у края ямы, подозвал Иванова, со словами «Это явно не горело!» указал он на извлекаемые из земли мешки и тухлое мясо. Действительно, среди выкопанного можно было разглядеть отдельные тушки кур и куриные полуфабрикаты вперемешку с упаковкой и пластиковыми пакетами. Все это было без каких-либо признаков сожжения, хотя руководство комбината и представитель Россельхознадзора уверяли в обратном.

Как сообщили «Реальному времени» в Следкоме РТ, остатки гнилой курятины, а также пробы грунта и воздуха направят на экспертизу. Напомним, доследственная проверка была инициирована по итогам публикации нашего издания по признакам статьи 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных отходов»).

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  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
Василя Ширшова, фото и видео автора
ПромышленностьАгропромПроисшествия Татарстан
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комментарии 18

комментарии

  • Анонимно 12 февр
    Нефть так и образуется - из останков живых организмов.
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    Анонимно 12 февр
    Да, только для этого должно пройти очень много лет!
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    Анонимно 12 февр
    Молодцы РВ! Без вас с мёртвой точки это не тронулось бы! Искреннее человеческое спасибо! А тем, кто реально должен этим заниматься ПОЗОР! Там в первую очередь должен был приехать министр экологии гламурный Абдулганиев вроде. А то ходят там там мёртвую рыбу ищут на Волге! Надо пресекать, а не по хвостам бить!
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    Анонимно 12 февр
    Абдулганиев уже ушел из экологов, он министр экономики РТ)
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    Анонимно 12 февр
    Ну значит Шадриков должен приехать) пардоньте)
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  • Анонимно 12 февр
    Да уж. Интересно сколько заплатили представителю Россельхознадзора за молчание.
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    Анонимно 12 февр
    Вот тут то и вся соль. Вот где надо искать коррурцию ФСБ шникам. Расколоть охранников чоп пятиминутное дело, их даже колоть не надо) они и так всё расскажут в деталях, потому что им жить там, и воду пить и рыбу ловить
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  • Анонимно 12 февр
    Не могли рыбам на корм скинуть?
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    Анонимно 12 февр
    А опарышей можно было продавать тем же рыбакам.
    А испортившееся мясо отдать в собачьи приюты.
    Человеками надо пытаться оставаться.
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    Анонимно 12 февр
    Опарыши появляются когда уже тухнет и разлагается мясо... А вот тухлое мясо собаки не будут есть
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  • Анонимно 12 февр
    Дауфит, абзы, пора тебе на покой, дела свои решать как обычный человек, сыну советы дать как обычному человеку, с долгами рассчитаться и жить как обычный человек, всё ты погарел на своих делах с этой курицей и другом грузином.
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    Анонимно 12 февр
    Не переживай за него, за себя переживай. Он то выкрутится. Связи ещё есть
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  • Анонимно 12 февр
    спасибо Реальному времени, что вскрыли такой нарыв до наступления весны, иначе представляю какую воду бы пила Казань
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    Водозабор выше по течению.
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    Анонимно 12 февр
    выше? Или Казань ниже этого места? И как же теперь будет с этой биобомбой? Под землей другая температура - там грунтовые воды на склоне, было насколько оттепелей, грунтовая вода в движении - все уже в Волге?
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    Анонимно 12 февр
    Не правда, Казанский водозабор в Казани. А Зеленодольск выше по течению, но и не забывайте о других городах на Волге, которые тоже ниже по течению.
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  • Анонимно 12 февр
    Ужас! Прям не могу читать эти новости, тошнит
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  • Анонимно 19:37
    как=то бросилось в глазах, что прокуроров - даже природоохранных на этом выезде не было... наводит на мысли
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