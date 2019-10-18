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Экс-директор зеленодольского мясокомбината получил условный срок за сговор и хищение почти 6 млн рублей

17:36, 18.10.2019 2
Экс-директор зеленодольского мясокомбината получил условный срок за сговор и хищение почти 6 млн рублей
Фото: google.com/maps

Суд в Татарстане приговорил к 3,5 года лишения свободы условно экс-директора Зеленодольского мясокомбината «Даль-Кама». Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Установлено, что в период с 2016 по 2017 год подсудимый, действуя по предварительному сговору с учредителем фирмы, представил в налоговую уточненную декларацию о возмещении налога на добавленную стоимость с заведомо ложными сведениями. В документах было указано о якобы имевших место сделках с контрагентами.

Таким образом, они похитили более 5,7 млн рублей, причинив ущерб федеральному бюджету. Свою вину он частично признал, полностью возместив ущерб.

Его соучастник скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.

Суд приговорил виновного к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

Напомним, прошлым летом на этом комбинате обнаружили 80 тонн протухшей курятины. Однако вместо сожжения протухшего мяса его закопали в непосредственной близости от Волги. В ситуации разбиралось «Реальное время».

ОбществоПроисшествияПромышленностьАгропром Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18 окт
    Как-то по другому написано. Расшифровываю. Носа Кварацхелия, презентовавший себя основным собственником Даль Камы спрятался в Грузии. Он же руководителем назывался грузинской диаспоры. Меценат и все такое... Денег там море ушло особенно по федеральному и проч. Бюджетам ( господдержке). 6 лям погасить для них как в продуктовый сходить. Кто за директор погасил - фамилии нет- непонятно. Самое Интересное. кто куратор был этого и прочих проектов, что Кварацхелия хотел реализовать в РТ. Интернет в помощь.
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  • Анонимно 19 окт
    Как то мимо Хамадишина всё это прошло) Замяли видать
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