Биологи: болезнетворные бактерии из гниющего мяса на «Даль-Каме», несомненно, попадут в Волгу

Эксперты уже зафиксировали заражение почвы, но надзорные службы не спешат устранять угрозу у реки под Казанью

В Зеленодольске конкурсный управляющий мясокомбината «Даль-Кама» Елена Латыпова начала второй раунд борьбы с экологическим бедствием на вверенном предприятии, где летом испортилось 80 тонн курятины, а осенью ее закопали менее чем в 100 метрах от Волги. Благодаря действиям Латыповой и публикациям «Реального времени» удалось привлечь к проблеме внимание общественности и надзорных служб — возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных отходов (ст. 247 УК РФ). Однако обезвредить биологическую «бомбу» в опасной близости от реки и водозабора пока не удается. Поэтому «конкурсник» «Даль-Камы» забросала надзорные службы новой партией писем с просьбой определить порядок утилизации и срочно принять меры. Ветлаборатория уже зафиксировала заражение почвы опасными микроорганизмами, вызывающими у человека газовую гангрену, а биологи предупредили, что бактерии из тухлятины наверняка попадут в Волгу с грунтовыми водами. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Все эти микроорганизмы, несомненно, попадут в воду реки»

Незадолго до Следкома, 7 февраля, на мясокомбинате «Даль-Кама» побывали эксперты Татарской межрегиональной ветеринарной лаборатории. Они отобрали пробы смывов на складе, где из-за неработающих холодильников четыре месяца гнило 80 тонн куриных полуфабрикатов, а также пробы земли во дворе предприятия, где эту тухлятину потом закопали. Экспертизу заказала конкурсный управляющий ЗПМК «Даль-Кама» Елена Латыпова:

— Мы заключили с ними договор, чтобы они отобрали пробы и посмотрели — что там в составе почвы, — сообщила она «Реальному времени».

Протоколы испытаний показали заражение почвы бактериями Клостридия перфрингенс, кишечной палочкой и энтерококками, а на стенах склада — еще и стафилококками (Staphylococcus spp.). Первый вид из перечисленных микроорганизмов (Clostridium perfringens) является болезнетворным для человека — вызывает ботулизм, газовую гангрену, столбняк и несколько видов колитов.

— Микробиологический анализ стен склада (не выявлены бактерии группы кишечной палочки) и образцов почвы (почва умеренно загрязненная, не выявлены патогенные бактерии, включая сальмонеллу, хотя выявлена бактерия Clostridium perfringens — возбудитель пищевых токсикоинфекций человека, один из возбудителей газовой гангрены) формально не свидетельствует о катастрофе только на первый взгляд, — прокомментировала данные экспертизы «Реальному времени» завкафедрой микробиологии КФУ, доктор биологических наук, профессор, академик АН РТ Ольга Ильинская.

На мясокомбинате «Даль-Кама» побывали эксперты Татарской межрегиональной ветеринарной лаборатории и сотрудники СК РТ. Фото Васили Ширшовой

На самом деле, по ее словам, захоронение мяса вместе с тарой (полиэтиленом) создает анаэробные условия (без доступа кислорода), благоприятствующие размножению Clostridium perfringens: «Эта бактерия образует споры, прекрасно переносящие засуху и холод и способные к миграции на неограниченные расстояния с грунтовыми водами и пылью». Эксперт пояснила, что спектр аэробных микроорганизмов (бактерии, которым нужен кислород), вызывающих гниение мяса, очень широк; они вызывают у человека так называемую гнилостную инфекцию, которая инициируется представителями анаэробной неклостридиальной микрофлоры (бактерии, которым не нужен кислород) в сочетании с аэробными микроорганизмами — такими как Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Enterobacter aerogenes, Klebsiella.

— Все эти микроорганизмы обязательно обнаруживаются в собственно гниющем мясе, пробы которого не были проанализированы, и, несомненно, попадут в воду реки. При этом летний период усилит размножение микроорганизмов, и вода станет источником инфекций, в том числе и вирусных. Привлечение к гниющему мясу грызунов, а также иксодовых клещей, носителей бактерии Listeria monocytogenes, чревато вспышками листериоза — заразной болезни животных и людей, — предупреждает Ольга Ильинская.

«Все поговорили, отрапортовали и разошлись!»

Уголовное дело о тоннах гнилой курятины на Волге завели 16 февраля — по статье о нарушении правил обращения экологически опасных отходов (ст. 247 УК РФ). Информация «Реального времени» о закопанных десятках тонн испорченного мяса у реки подтвердилась в ходе проверки Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры, которая прошла на предприятии 11 февраля.

Получив на руки данные экспертизы ветлаборатории, 26 марта конкурсный управляющий «Даль-Камы» вновь разослала письма с просьбой определить порядок утилизации закопанной тухлятины и помочь ей устранить эту угрозу для реки и населения, ведь недалеко и водозабор. «До настоящего времени не решен вопрос относительно действий по устранению последствий незаконной утилизации мясных отходов на территории ООО «ЗПМК «Даль-Кама». Мясные отходы продолжают гнить в почве. Почва загрязнена, о чем свидетельствует заключение эксперта. В настоящее время не исключена возможность попадания загрязнений с территории ЗПМК «Даль-Кама» в реку Волгу», — пишет Латыпова в письмах на имя руководителей Министерства экологии и природных ресурсов РТ, управления Росприроднадзора по РТ, главного управления ветеринарии при кабмине РТ, исполкома Зеленодольского района РТ, управления Россельхознадзора по РТ, Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры и прокуратуры РТ.

— Как продвигается расследование, я не знаю, потому что мне никто ничего об этом не сообщает. Вопросом утилизации испорченного мяса также никто не занимается, никаких порядков утилизации до сих пор нет. Конечно, все это сильно удручает, поэтому я и написала эти письма. На дворе апрель, сейчас начнет все таять, а воз и ныне там, ничего не сделано. Все поговорили, отрапортовали и разошлись! И еще кучу административных протоколов нам прислали! Это все замечательно, но делать-то что-то надо! — посетовала Елена Латыпова.

Еще прошлым летом конкурсный управляющий «Даль-Камы» обращалась в различные компании по утилизации отходов. Стоимость услуги составляла от 2,5 до 3 млн рублей. «Это на тот момент, когда мясо лежало на складе. Сейчас с учетом того, что все это надо выкапывать и все с почвой смешано, даже не знаю, сколько это может стоить, даже боюсь подумать. Будет дороже раза в два точно, и, конечно, у предприятия, которое находится в процедуре банкротства, таких денег нет», — пояснила Латыпова.

«Конкурсник» «Даль-Камы» забросала надзорные службы новой партией писем с просьбой определить порядок утилизации и срочно принять меры. Фото souzholod.ru



Как поясняют на мясокомбинате, всеми проблемами, начиная от простоя сломанных холодильников до испортившейся продукции и «утилизации», которая обернулась уголовным делом, ЗПМК «обязан» бывшему и. о. директора и негласному бенефициару Руслану Хамадишину. Дескать, его действия довели комбинат до ручки. При этом как-либо исправлять ситуацию Хамадишин не спешит, «он полностью отстранился, никаких действий с его стороны нет», сообщила конкурсный управляющий «Даль-Камы».

«Созданная опасная ситуация должна постоянно контролироваться»

Завкафедрой микробиологии КФУ Ольга Ильинская также прокомментировала «Реальному времени» порядок утилизации мясных отходов. Эксперт отметила, что размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается. А ведь от закопанной курятины до реки менее 100 метров, то есть захоронение как раз попало в границы водоохранной зоны Волги. Ильинская уточнила, что, согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», скотомогильники размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м. Уровень стояния грунтовых вод при этом должен быть не менее 2 м от поверхности. Размер санитарно-защитной зоны от биотермической ямы до:

— жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) — 1000 м;

— скотопрогонов и пастбищ — 200 м;

— автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории — 50—300 м.

— Созданная опасная ситуация должна постоянно контролироваться с помощью современных методов микробиологического анализа. Место захоронения необходимо ограничить для доступа путем организации в установленном порядке санитарно-защитной зоны скотомогильника. Территория зоны скотомогильника должна быть огорожена, чтобы не допустить проникновения людей и животных, и снабжена предупредительными табличками, — поясняет академик.

Однако ничего из этого руководителем мясокомбината — Русланом Хамадишиным, принявшим решение закопать испорченную курятину во дворе предприятия рядом с рекой, судя по всему, не было сделано. Да и сама горе-утилизация была проведена не по правилам, говорят биологи. Создание скотомогильников — это хоть и незапрещенный, но старый и изживающий себя метод уничтожения биологических отходов, с большими требованиями к организации и обслуживанию. Наиболее оптимальный способ — крематоры, где отходы сжигают, а также специальные заводы по утилизации.

Как выяснилось в ходе проверки Следкома РТ при вскрытии места захоронения, сжигания тухлятины не было вовсе. Фото Васили Ширшовой

«Конкретная ситуация с захоронением испорченного мяса птицы ЗПМК «Даль-Кама» должна быть проверена документально», — считает Ольга Ильинская. Действовало ли предприятие в соответствии с «Инструкцией о порядке браковки, направления на техническую утилизацию и уничтожение непригодных в пищу мяса и мясных продуктов на мясоперерабатывающих предприятиях» (утв. Минсельхозпродом РФ 10.07.1996 N 13-7-2/681), где регламентируется «Порядок браковки, утилизации и уничтожения мяса и мясопродуктов» (пункт 2). В подпункте 2.10 говорится: «Забракованные мясо, мясопродукты, другие производственные отходы (в том числе трупы животных), подлежащие уничтожению, сжигают на участке территории предприятия, изолированном от основного производства, в специально оборудованной печи». Напомним, что сам Хамадишин утверждал, что сжег мясо просто в вырытой траншее, то же самое заявил и замглавы управления Россельхознадзора Евгений Иванов, который при этом якобы присутствовал. Вот только, как выяснилось в ходе проверки Следкома РТ при вскрытии места захоронения, сжигания тухлятины не было вовсе.