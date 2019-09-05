ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные Михаилу Калашникову и Мустаю Кариму

Центробанк объявил о выпуске нескольких памятных монет.

Так, поступят в обращение памятные монеты к 100-летию со дня рождения конструктора оружия Михаила Калашникова из Удмуртии в рамках серии «Выдающиеся личности России». Они будут серебряными, номиналом два рубля, сообщается на сайте ЦБ.

Кроме того, в рамках этой серии будут выпущены серебряные монеты номиналом два рубля к 100-летию со дня рождения башкирского поэта Мустая Карима.

Тираж каждой монеты — 3 тыс. штук.



Также регулятор выпустит серебряные монеты номиналом 3 рубля «5-летие ЕАЭС» и «Охотник и змея» серии «Легенды и сказки народов России».

Ранее Центробанк России выпустил монету к 100-летию ВГИКа.